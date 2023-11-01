NASA Astronotları Jasmin Moghbeli ve Loral O'Hara Tarihi Uzay Yürüyüşüne Çıkıyor

NASA astronotları Jasmin Moghbeli ve Loral O'Hara, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) dışında ilk uzay yürüyüşlerine çıkarak tarih yazmaya hazırlanıyorlar. Uzay yürüyüşünün 1 Kasım 2023'te sabah 8:05'te yapılması planlanıyor ve NASA'nın resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanabilecek.

Uzay yürüyüşü sırasında Moghbeli ve O'Hara, bir elektronik kutu olan Radyo Frekans Grubunu çıkarmak ve güneş enerjisi dizisinin döner bağlantısındaki yatak düzeneklerini değiştirmek gibi çok önemli bir göreve sahip olacaklar. Bu operasyon, ISS'nin düzgün işleyişi için hayati önem taşıyor ve astronotların teknik uzmanlığını ve eğitimini gösteriyor.

Oldukça başarılı bir astronot olan Jasmin Moghbeli, eğitim yolculuğunu New York Baldwin'deki Baldwin Lisesi'nden mezun olarak tamamladı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Bilgi Teknolojileri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında lisans derecesi ve Monterey, California'daki Donanma Yüksek Lisans Okulu'ndan Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi aldı. Moghbeli ayrıca Maryland'deki Patuxent River'daki ABD Donanması Test Pilot Okulu'ndan da mezun oldu.

Bir başka olağanüstü astronot olan Loral O'Hara, Teksas, Sugar Land'deki Clements Lisesi'nden mezun oldu. Kansas Üniversitesi'nden havacılık ve uzay mühendisliği alanında Lisans derecesi ve Purdue Üniversitesi'nden havacılık ve uzay bilimi alanında Yüksek Lisans derecesi aldı. O'Hara, 2008 yılında Ulusal Bilim Vakfı Lisansüstü Araştırma Bursunu alarak bilimsel araştırmaya olan bağlılığını vurguladı.

Hem Moghbeli hem de O'Hara, uzay araştırmaları alanında artan çeşitliliği ve katılımı temsil ettiğinden, bu uzay yürüyüşü ilham verici bir anı işaret ediyor. Başarıları ve katkıları, dünyanın dört bir yanındaki gelecek vaat eden bilim adamlarına ve astronotlara ilham kaynağı oluyor.

SSS:

Soru: Uzay yürüyüşünün amacı nedir?

C: Uzay yürüyüşünün amacı Radyo Frekans Grubunu çıkarmak ve güneş paneli döner eklemindeki yatak düzeneklerini değiştirmektir.

S: Uzay yürüyüşünü nerede izleyebilirim?

C: Uzay yürüyüşü NASA'nın YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

S: Jasmin Moghbeli ve Loral O'Hara'nın eğitim geçmişleri nelerdir?

C: Jasmin Moghbeli, Bilgi Teknolojileri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında lisans derecesine ve Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Loral O'Hara, havacılık ve uzay mühendisliği alanında Lisans derecesine ve havacılık ve uzay bilimleri alanında Yüksek Lisans derecesine sahiptir.

Soru: Jasmin Moghbeli ve Loral O'Hara hangi önemli başarıları elde etti?

C: Jasmin Moghbeli'ye dört Hava Madalyası, bir Üstün Hizmet Madalyası ve diğer çeşitli övgüler verildi. Loral O'Hara, Ulusal Bilim Vakfı Lisansüstü Araştırma Bursunu aldı.

Soru: Bu uzay yürüyüşü neden önemli?

C: Bu uzay yürüyüşü önemli çünkü hem Jasmin Moghbeli hem de Loral O'Hara için ilk uzay yürüyüşü ve onların uzay araştırmaları alanındaki teknik becerilerini ve uzmanlıklarını sergiliyor.