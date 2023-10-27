Volkanik Patlamalar ve İklim Modelleri Üzerine Yeni Bilgiler

Jeofizik Araştırma Mektupları'nda yayınlanan yeni bir çalışma, volkanik patlamalar ile küresel ölçekte iklim döngülerindeki aksamalar arasındaki bağlantıya ışık tuttu. Araştırma bulguları, ekvatora yakın tropikal bölgelerdeki volkanik patlamaların, okyanus-atmosfer iklim etkileşimlerinde, özellikle de El Niño Güney Salınımı (ENSO) ve Hint Okyanusu Dipolünde (IOD) ani değişikliklere yol açabileceğini ortaya koyuyor.

IOD, doğu ve batı Hint Okyanusu'ndaki sıcaklık kontrastlarıyla karakterize edilen bir iklim düzenidir. Pozitif IOD aşamaları, komşu bölgelerde sıcaklık, yağış ve rüzgar düzenlerinde önemli değişikliklere neden olur. Tersine, negatif IOD aşamaları bu koşulları tersine çevirir. Çalışma, tropik bölgelerdeki güçlü volkanik patlamaların, patlamanın hemen ardından negatif bir IOD'ye neden olduğunu ve bunu ertesi yıl pozitif bir aşamaya getirdiğini buldu. Bu IOD anormallikleri, patlama öncesi koşullara dönmeden önce 7-8 yıl devam edebilir.

Araştırmacılar ayrıca 20-30 yıl süren başka bir iklim döngüsü olan Interdecadal Pacific Salınımının (IPO) etkisini de araştırdılar. Halka arz aşamasının IOD yanıtının gücünü daha da etkileyebileceğini keşfettiler. Negatif bir halka arz aşaması negatif IOD'yi yoğunlaştırırken, pozitif bir halka arz aşaması pozitif IOD'yi güçlendirir.

Ayrıca çalışma, ENSO salınımları ile volkanik patlamalar arasındaki bağlantıyı da araştırdı. Büyük tropik patlamalardan sonra ilk yıl El Niño ısınmasının meydana geldiği, ardından La Niña koşullarının meydana geldiği gözlendi. ENSO'nun tepkisi IOD'nin tepkisinin 2 ay gerisinde kalıyor.

Okyanuslardaki ani sıcaklık değişimi olan termoklin derinliği de volkanik patlamalara karşı iklim tepkisinde rol oynuyor. Olumlu halka arz koşulları, doğu Hint Okyanusu'nda daha sığ bir termokline neden olur, deniz yüzeyi sıcaklık değişimini zayıflatır ve patlama sonrası IOD'yi nötralize eder. Tersine, negatif halka arz koşulları termoklini derinleştirir, deniz yüzeyi sıcaklık değişimini güçlendirir ve Hint Okyanusu'nu daha güçlü negatif halka arz olayları için ön koşullandırır.

Volkanik patlamalar ve iklim modelleri arasındaki karmaşık etkileşimlere ilişkin bu yeni bilgiler, volkanik aktiviteye yatkın bölgeler için değerli bilgiler sağlıyor. İklim üzerindeki potansiyel etkileri anlamak, risk değerlendirmelerinin yapılmasına ve aşırı iklim olaylarına hazırlanmaya yardımcı olabilir. Proaktif önlemler alınarak topluluklar ve çevre volkanik patlamaların sonuçlarından daha iyi korunabilir.

SSS:

El Niño Güney Salınımı (ENSO) ve Hint Okyanusu Dipolü (IOD) nedir?

ENSO, Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklığındaki değişikliklerle karakterize edilen bir okyanus-atmosfer iklim etkileşimidir. İklim değişikliklerine yol açar ve El Niño ve La Niña olaylarına neden olabilir. IOD, doğu ve batı Hint Okyanusu'ndaki sıcaklık kontrastlarıyla ilişkili, komşu bölgelerdeki sıcaklık, yağış ve rüzgar düzenlerini etkileyen bir iklim düzenidir.

Volkanik bir patlamanın ardından iklim düzenindeki bozulmalar ne kadar sürebilir?

İklim düzenlerindeki bozulmalar, özellikle de IOD anomalileri, volkanik bir patlamanın ardından patlama öncesi koşullara dönmeden önce 7-8 yıl sürebilir.

On Yıllararası Pasifik Salınımı (IPO) nedir?

Halka arz, 20-30 yıl süren ve her iki yarıküreyi kapsayan daha geniş bir alanda gerçekleşen bir iklim döngüsüdür. Olumlu ve olumsuz aşamaları sırasında tropik Pasifik Okyanusu ve kuzey bölgelerinin sıcaklığını etkiler.

Volkanik patlamalar küresel radyatif zorlamayı nasıl etkiler?

Volkanik patlamalar atmosfere aerosoller salar ve bu da soğutma etkisine yol açabilir. Bu soğuma aylarca veya yıllarca sürebilir ve gelen ve giden güneş ışınımı arasındaki denge olan küresel ışınımsal zorlamayı etkileyebilir. IOD ve ENSO gibi iklim düzenleri üzerindeki zorlama, düşen sıcaklıkların etkisini aşacak kadar güçlü olmalıdır.

(Kaynak: Jeofizik Araştırma Mektupları)