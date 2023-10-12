232'deki Taupō Patlaması Nihayet Tarihlendi: Antarktika Buzunda Yeni Kanıtlar Bulundu

Okyanusya'nın en büyük tatlı su gölü olan Taupō Gölü, Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nın merkezinde yer almaktadır. Bu devasa su kütlesi aslında bir kaldera gölüdür ve magma odasının boşalmasına yol açan volkanik bir patlamanın ardından oluşan kazan benzeri bir çöküntüyü kaplar.

Taupō süper yanardağının şiddetli patlamalarla dolu bir geçmişi var. Ōruanui süper patlaması olarak bilinen en son süper patlama yaklaşık 25,500 yıl önce meydana geldi. Kuzey Adasının tamamını kalın kül ve magmatik kaya katmanlarıyla kapladı. 2,000 yıldan fazla bir süre önce yanardağ yeniden patladı ve Yeni Zelanda'nın bilinen en büyük patlamasına yol açtı.

Bu patlamanın kesin tarihini belirlemek bilim insanları için zorlu bir süreçti. Ancak, Ph.D. Stephen Piva tarafından yürütülen yeni bir çalışma. Te Herenga Waka'daki (Wellington Victoria Üniversitesi) aday, patlamanın 232 yılında yaz sonu/sonbahar başında meydana geldiğine işaret eden çok önemli kanıtları ortaya çıkardı.

Piva ve ekibi, Batı Antarktika'daki Roosevelt Adası İklim Evrimi'nden (RICE) elde edilen bir buz çekirdeğinin derinliklerine gömülü yedi benzersiz volkanik cam parçası keşfetti. Jeokimyasal analiz yoluyla araştırmacılar bu parçaların Taupō patlamasıyla bağlantılı olduğunu doğruladılar. Bu parçaların 5,000 kilometre uzaktaki Antarktika'daki varlığı, patlamanın muazzam gücünün bir kanıtıdır.

Çalışmanın bulguları, patlamanın kaynağı olarak Taupō yanardağının çift parmak izini sağlıyor. Bu onay, bilim adamlarının patlamanın atmosfer ve iklim üzerindeki potansiyel küresel etkilerini daha fazla incelemesine olanak tanıyarak yanardağın patlama geçmişine ve davranışına ışık tutuyor.

Taupō süper yanardağının hala aktif olduğu düşünülüyor ve bu da onun önceki patlamaları ve gelecekteki potansiyel aktivitelerinin incelenmesini büyük önem taşıyor.

Başlık: 232'deki Taupō Patlaması Nihayet Tarihlendi: Antarktika Buzunda Bulunan Yeni Kanıtlar

Kaynak: Bilimsel Raporlar (2023)

Tanımlar:

– Kaldera gölü: volkanik bir patlamanın ardından toprağın çökmesi sonucu oluşan çöküntü alanında oluşan büyük bir göl

– Süper volkan: 1,000 kilometreküpten daha büyük bir patlama oluşturabilen yanardağ

– Süper patlama: En az 1,000 kilometreküp volkanik malzeme açığa çıkaran son derece büyük bir volkanik patlama

– Jeokimya: kayaların ve minerallerin kimyasal bileşiminin ve bunların birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğinin incelenmesi

– Magma: Dünya yüzeyinin altındaki erimiş kaya

– Buz çekirdeği: geçmiş iklim ve atmosferik koşulları incelemek için kullanılan, bir buzuldan veya buz tabakasından delinen silindirik bir buz örneği.