Rusya, 2027'de Yeni Uzay İstasyonunun Lansmanını Hedefliyor

Başkan Vladimir Putin'in yaptığı açıklamaya göre Rusya, 2027 yılında kendi uzay istasyonunu fırlatmayı planlıyor. Moskova'nın Roscosmos uzay ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonundan (ISS) ayrıldığını duyurduktan sonra geçen yıl kendi yörünge karakolunu inşa etme kararı aldı. Hareket, ISS'nin kaynaklarının tükendiği bir dönemde geldi ve Rusya, uzay araştırma çalışmalarına devam etmek için tam teşekküllü bir istasyonun gerekli olduğuna inanıyor.

1998 yılında fırlatılan Uluslararası Uzay İstasyonu, uluslararası diplomasi ve işbirliğinin sembolü olmuştur. Ancak Ukrayna'daki savaşın ardından Batı'yla büyük ölçüde bağlantısı kesilen Rusya, kendi uzay istasyonunu kurma kararı aldı. Rusya'nın ISS'den çıkışı 2028 için planlanmış olsa da Roscosmos patronu Yuri Borisov, Rusya'nın uzay araştırmalarında geri kalmamak için hızlı hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Borisov, ISS'nin operasyonel ömrünün sonuna yaklaştığını ve muhtemelen 2030 yılına kadar hizmet dışı bırakılacağını belirtti.

2024 yılına kadar bir Rus yörünge istasyonunun oluşturulması, Rusya'nın yeteneklerini sürdürmesi ve diğer küresel oyuncularla rekabet edebilmesi açısından hayati önem taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Kanada ve Japonya, yeni bir uzay istasyonu geliştirmek için ortak bir proje başlattı. Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu da yörüngede yer alırken, uzay yolculuğunun maliyetinin azalması nedeniyle özel firmalar kendi istasyonlarını inşa etmeye giderek daha fazla ilgi gösteriyor.

Putin, yeni uzay istasyonunun yanı sıra Rusya'nın aya iniş programına olan bağlılığını da yineledi. Bu yılın başlarında Luna-25 misyonunun başarısızlığa uğramasına rağmen Putin, hataların uzay araştırmalarının bir parçası olduğunu ve kazanılan deneyimin gelecekteki görevler için kullanılacağını vurguladı. Potansiyel bir insan üssüne dair işaretler bulmak için Ay'ın güney kutbunu keşfetmeyi amaçlayan Luna-25, inişten önce düştü, ancak Hindistan kısa bir süre sonra Ay'a iniş yapmayı başardı.

Rusya, yeni bir uzay istasyonuna yönelik iddialı planları ve devam eden ay keşif çalışmaları ile uzay araştırmaları alanında önemli bir oyuncu olarak konumunu korumaya kararlı.

SSS:

1. Rusya neden kendi uzay istasyonunu inşa ediyor?

Rusya, Ukrayna'daki savaşın ardından Batı ile bağlantısının büyük ölçüde kesilmesi nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldığını duyurdu. Ülke, ISS'nin kaynakları tükenirken uzay araştırma çalışmalarına devam etmek için tam teşekküllü bir istasyona ihtiyaç olduğunu düşünüyor.

2. Rusya'nın yeni uzay istasyonu ne zaman fırlatılacak?

Rusya, ilk bölümü yörüngeye yerleştirilecek şekilde yeni uzay istasyonunu 2027 yılında fırlatmayı planlıyor. İstasyonun hızlı bir şekilde inşa edilmesi küresel rakiplerinin gerisinde kalmamak açısından büyük önem taşıyor.

3. Şu anda yörüngede bulunan diğer uzay istasyonları hangileridir?

Rusya'nın planlanan uzay istasyonunun yanı sıra Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu da var. Uzay yolculuğunun maliyeti düşmeye devam ettikçe özel firmalar da kendi istasyonlarını inşa etmekle ilgileniyor.

4. Rusya'nın Ay'ın keşfi konusundaki tutumu nedir?

Bu yılın başlarında Luna-25 misyonunun başarısız olmasına rağmen Rusya, aya iniş programına bağlılığını sürdürüyor. Başkan Putin, hataların uzay araştırmalarının bir parçası olduğunu ve kazanılan deneyimlerin gelecekteki görevlerde kullanılacağını vurguladı.