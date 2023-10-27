Yeni Rus Yörünge İstasyonunun 2027 Yılına Kadar Faaliyete Geçmesi Planlanıyor

Başkan Vladimir Putin Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın uzay araştırmalarını Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) ötesinde ilerletmeyi amaçlayan yeni yörünge istasyonunun 2027 yılına kadar faaliyete geçme yolunda ilerlediğini duyurdu. Putin, Rusya'nın 47 yıl aradan sonra ilk aya atış misyonunun karşılaştığı olumsuzluklara rağmen, şunları ifade etti: ülkenin ay programına devam etme taahhüdü.

Putin, tek bir segmentten fazlasını kapsayan kapsamlı bir istasyona olan ihtiyacın altını çizdi. "Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kaynakları tükendikçe sadece bir bölümün değil, istasyonun tamamının hizmete girmesine ihtiyacımız var." Başkan, insanlı uzay uçuş yeteneklerinde geride kalmayı önlemek için zamanında gelişmenin önemini vurguladı.

Rus uzay ajansı başkanı Yuri Borisov'a göre, Rusya'nın insanlı uzay uçuşu yeteneklerini 2030'dan sonra da sürdürmek, bir Rus yörünge istasyonunun kurulmasını gerektiriyor. Borisov şöyle açıkladı: “Eğer 2024'te bir Rus yörünge istasyonunun oluşturulması konusunda geniş çaplı çalışmalara başlamazsak, zaman boşluğu nedeniyle kabiliyetimizi kaybetmemiz oldukça muhtemel. Demek istediğim, ISS artık orada olmayacak ve Rus istasyonu da hazır olmayacak.”

Putin, Luna-25 gemisinin ağustos ayında ayın güney kutbuna zorunlu inişine yol açan teknik aksaklıkları kabul etti. Gerilemeye rağmen halka ay programının devam edeceğine dair güvence verdi ve şunları söyledi: "Hatalar hatadır. Bu hepimiz için utanç verici. Bu uzay keşfi ve herkes bunu anlıyor. Bu gelecekte kullanabileceğimiz bir deneyimdir.”

Yeni Rus yörünge istasyonunun geliştirilmesi, bilim ve teknolojideki en son gelişmeleri birleştirmeyi ve gelecekteki zorluklarla başa çıkabilecek potansiyele sahip olmasını sağlamayı amaçlıyor. Orijinal zaman çizelgesi bir sonraki Ay lansmanını 2027 olarak planlarken, Borisov bunu 2026'ya taşıma olasılığını öne sürdü.

SSS:

Soru: Rusya'nın yeni yörünge istasyonunun zaman çizelgesi nedir?

C: Başkan Putin, Rus yörünge istasyonunun ilk bölümünün 2027 yılına kadar faaliyete geçmesi gerektiğini duyurdu.

Soru: Son zamanlardaki başarısızlıklara rağmen Rusya ay programına bağlı mı?

C: Evet, Başkan Putin Rusya'nın ay programına devam etme kararlılığını doğruladı.

Soru: Bir Rus yörünge istasyonunun kurulması neden gerekli?

C: Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kaynaklarının 2030 yılına kadar tükenmesi beklendiğinden, Rusya'nın insanlı uzay uçuşu yeteneklerini korumak için bir Rus yörünge istasyonunun geliştirilmesi gerekiyor.

S: Yeni Rus yörünge istasyonu geliştirme sırasında neyi dikkate alacak?

C: İstasyon, bilim ve teknolojideki ileri düzeydeki başarıları dikkate almayı ve gelecekteki görevlerin üstesinden gelmeye hazırlıklı olmayı amaçlıyor.

Soru: Son zorunlu inişten sonra ay programı devam edecek mi?

C: Evet, Başkan Putin, aksaklıklara rağmen ay programının devam edeceğine dair güvence verdi.