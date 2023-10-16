“Ateş Çemberi” Güneş Tutulması Milyonlarca Dünyalıyı Büyüledi

Dünya çapında milyonlarca insan, yakın zamanda gerçekleşen “ateş çemberi” güneş tutulması karşısında büyülendi. Ancak çoğumuz tutulmayı Dünya'dan izlerken, güçlü bir ABD hava durumu uydusu uzaydan farklı bir bakış açısı sağladı. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) GOES-Doğu uydusu, ayın gezegenin üzerinden geçen baskın tutulma gölgesini 22,300 mil yukarıdan yakaladı.

Güneş tutulmaları, Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesiyle meydana gelir ve gezegenimizin yüzeyine gölge düşürür. Son tutulma, Ay'ın Dünya'dan daha uzakta konumlandığı bir "halkalı güneş tutulması"ydı. Bu durum Ay'ın daha küçük görünmesine ve Güneş'i tamamen kapatmamasına neden olur. Bunun yerine, yıldızımızın ince bir taslağını görünür bırakarak güzel bir "ateş çemberi" etkisi yaratır.

Tutulmanın doğrudan yolunda olmayanlar için, onaylı güneş izleme gözlükleri kullanılarak kısmi tutulmaya tanık olmak hâlâ mümkündü. Ancak ABD ve Kuzey Amerika'daki bir sonraki tam güneş tutulması 8 Nisan 2024'te gerçekleşecek. O zamana kadar ABD üzerindeki bir sonraki halkalı güneş tutulması 21 Haziran 2039'a kadar gerçekleşmeyecek.

Hem tam hem de halkalı güneş tutulmaları, çok fazla astronomik heyecan yaratan özel olaylardır. Nispeten nadir görülen olaylardır ve bu da onları merakla beklenen hale getirir. Bu nedenle, bir sonraki tutulma gerçekleştiğinde gösterinin tadını çıkardığınızdan emin olun.

kaynaklar:

– Ulusal Hava Durumu Servisi Tampa Bay ofisi

-NASA