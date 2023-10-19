Orionid Meteor Yağmuruna Hazır Olun

Ontario'daki amatör gökbilimciler bu hafta sonu Orionid meteor yağmurunun zirve noktasını sabırsızlıkla bekliyorlar. Parlak ateş topları da dahil olmak üzere saatte 20'ye kadar göktaşının görülmesi muhteşem bir olay olacak. Meteor yağmuru Halley kuyruklu yıldızından gelen toz tanecikleri tarafından üretiliyor ve her yıl ekim ve kasım aylarında görülebiliyor. Ancak bu yıl 21 Ekim'den 22 Ekim'e kadar olan gece saatlerinde zirveye ulaşması bekleniyor.

Meteor yağmurunu bir an önce görebilmek için, Cumartesi günü saat 10:30 civarında, Orion takımyıldızının doğu ufkunu temizlemesiyle birlikte bakmaya başlamanız önerilir. Ay görüşünüzü engelleyebilir, ancak geç saatlere kadar uyanık kalmak istiyorsanız Pazar sabahı saat 1:15 civarında ayın batmasını beklemek daha iyi görüş koşulları sağlayacaktır.

Orionid meteor yağmuru ortalama olarak değerlendirilse de yine de büyüleyici görseller vaat ediyor. Arka Bahçe Gökbilimcisi olarak da bilinen Gary Boyle, ay gökyüzündeyken bile oldukça muhteşem olabilen bazı parlak ateş toplarının olabileceğini öne sürüyor.

Meteor yağmurunun görüntülerini yakalamak isteyenler için şehir ışıklarından uzakta, karanlık bir yer bulmak çok önemli. Bir DSLR fotoğraf makinesini kablo deklanşörlü bir tripod üzerine kurmak ve 20 ila 30 saniyelik pozlama kullanmak, görüş alanınızdaki bir şeyi yakalama şansınızı artıracaktır.

Yıldız gözlemcileri, meteor yağmurunun yanı sıra Satürn, Jüpiter ve Venüs gezegenlerinin yanı sıra kış mevsimindeki Samanyolu'nu da görme fırsatına sahip olacak. iPhone yıldız izleme uygulamasını Sky Guide'ı kullanmak, gördüğünüz şeyi doğrulamanıza yardımcı olabilir.

Eğer soğuk havalardan hoşlanıyorsanız, Geminid meteor yağmuru sabırsızlıkla bekleyeceğiniz başka bir etkinliktir. İkizler takımyıldızından yayılan ışık, 14 Aralık ile 15 Aralık akşamı zirveye ulaşacak. Geminid meteor yağmurunun Orionidlerden bile daha iyi olması bekleniyor; daha yavaş meteorların parlak ateş topları üretme şansı daha yüksek.

Astronomi hakkında daha fazla kaynak ve bilgi için Gary Boyle'un Wondersofastronomy.com adlı web sitesini ziyaret edin. Ontario, South Mountain'da yaşayan Boyle, şu anda yeni bir gözlemevi için kitlesel fonlama kampanyası yürütüyor.

kaynaklar:

– Wondersofastronomy.com