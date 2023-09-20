Omurgaya Tümör Metastazında Vertebral Kök Hücrelerin Benzersiz Rolü

Weill Cornell Medicine'deki araştırmacılar, omurgayı oluşturan vertebral kemiklerin, tümör metastazlarını destekleyen farklı bir kök hücre türünden türetildiğini keşfettiler. Araştırmacılar, vertebral kök hücrelerden oluşturulan kemiğe benzer "organoidlerin" kullanılmasıyla, tümörlerin diğer kemiklerden ziyade omurgaya yayılma eğiliminde önemli bir rol oynayan MFGE8 adı verilen bir proteini belirlediler. Bu bulgu, omurga bozukluklarına ışık tutuyor ve katı tümörlerin neden sıklıkla omurgaya metastaz yaptığını açıklamaya yardımcı oluyor.

Kemik ve kıkırdak oluşturan iskelet kök hücreleri, yüzey protein belirteçlerine dayanarak farelerden izole edildi. Gen aktivitesi analizi, farklı kemiklerden alınan iskelet kök hücrelerinin farklı gen ekspresyonu modelleri sergilediğini ortaya çıkardı. Araştırmacılar daha sonra vertebral kök hücreler için spesifik bir dizi belirteç belirlediler ve daha sonraki deneylerle bunların omurga kemiği oluşumundaki rollerini doğruladılar.

Önceki teoriler, "spinal tropizm" olarak bilinen tümörlerin omurgaya metastaz yapma tercihinin kan akış düzenleriyle bağlantılı olduğunu öne sürüyordu. Ancak araştırmacılar bu fenomenden vertebral kök hücrelerin sorumlu olabileceğine dair kanıtlar buldular. Metastatik tümör hücrelerinin ilk ekimi ağırlıklı olarak vertebral kök hücrelerin ve onların yavru hücrelerinin bulunduğu bölgelerde meydana geldi.

Ekip, vertebral kök hücrelerin çıkarılmasının, omurga ve uzun kemikler arasındaki metastaz oranlarındaki farkı ortadan kaldırdığını gözlemledi. Ayrıca, uzun kemik kök hücrelerine kıyasla vertebral kök hücreler tarafından daha yüksek miktarlarda salgılanan bir protein olan MFGE8'in, spinal tropizme önemli bir katkıda bulunduğunu keşfettiler. Bu bulguları insanlarda doğrulamak için araştırmacılar, fare vertebral kök hücrelerinin insandaki benzerlerini belirlemek amacıyla Özel Cerrahi Hastanesi'ndeki araştırmacılarla birlikte çalıştı.

Araştırmacılar artık kanser hastalarında omurga metastazı riskini azaltmak için MFGE8'i bloke etmenin yollarını bulmaya odaklanmış durumda. Ek olarak, vertebral kök hücrelerin benzersiz özellikleri üzerine yaptıkları çalışma, omurga bozukluklarına dair içgörü sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: Doğa, Weill Cornell Medicine, Özel Cerrahi Hastanesi