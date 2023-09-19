NASA'nın VERITAS Misyonu Venüs'ü Yörüngeden İncelemeye Hazırlanıyor

NASA'nın VERITAS (Venüs Emissivitesi, Radyo Bilimi, InSAR, Topografya ve Spektroskopi) misyonu, Venüs'ün yüzeyini yörüngeden araştırmak üzere on yıl içinde başlayacak. Bilim adamları Venüs'ün yüzeyini incelemenin kayalık gezegenlerin yaşanabilirliği ve evrimi hakkında değerli bilgiler sağlayabileceğine inanıyor. Bu göreve hazırlanmak için uluslararası VERITAS bilim ekibi yakın zamanda İzlanda'da volkanik manzaraları Venüs benzeri olarak kullanarak iki haftalık bir kampanya yürüttü.

İzlanda, jeolojik benzerlikleri nedeniyle Venüs'ün vekili olarak seçildi. Hem İzlanda hem de Venüs volkanik aktiviteye sahip ve İzlanda'daki volkanik araziyi incelemek VERITAS ekibinin uzay aracının radarının Venüs'te ne gözlemleyeceğini anlamasına yardımcı olabilir. Kampanya sırasında ekip, İzlanda'daki Venüs'ün yüzeyine benzeyen volkanik birikintileri, lav alanlarını ve aktif volkanik bölgeleri inceledi. Kaya örnekleri topladılar ve kayaların yüzey pürüzlülüğünü ve diğer özelliklerini incelemek için ölçümler yaptılar.

İncelenen yerlerin hava radar görüntülerini elde etmek için Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) liderliğindeki uçuşlar İzlanda manzaraları üzerinde gerçekleştirildi. Havadan toplanan radar verileri, VERITAS bilim ekibinin yerden alacağı ölçümlerle karşılaştırılacak. Bu karşılaştırma, bilim adamlarının Venüs çevresindeki yörüngede bulunan uzay aracının yapacağı radar gözlemlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacak.

VERITAS misyonu, Venüs'ün 3 boyutlu küresel haritalarını oluşturmak ve yüzeyindeki farklı kaya türleri arasında ayrım yapmak için sentetik açıklıklı bir radar ve yakın kızılötesi bir spektrometre kullanacak. Bilim insanları, Venüs'ün yüzeyini yörüngeden inceleyerek gezegenin iç kısmı hakkında ipuçları elde etmeyi ve Dünya gibi kayalık gezegenlerin evrimi hakkında fikir sahibi olmayı umuyorlar.

kaynaklar:

– NASA/JPL-Caltech. (nd). NASA'nın Bir Sonraki Venüs Misyonu Yüzeyi Haritalamak, Dünyadan Neden Bu Kadar Farklı Olduğunu Belirlemek: NASA'nın JPL'si. [NASA Jet Tahrik Laboratuvarı]. URL: Yok

–DLR. (nd). Island-Kampagne von VERITAS zur Vorbereitung der VENUS-Mission. [DLR Portalı]. URL: Yok