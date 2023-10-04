Venüs: Yeni Çalışma, Yıldırım Aktivitesine İlişkin Mevcut İnançları Zorluyor

Bilim adamları, zorlu ortamı ve nefes alınamayan atmosferiyle bilinen bir gezegen olan Venüs'te yıldırım oluşumunu uzun süredir tartışıyorlardı. Bununla birlikte, Colorado Boulder Üniversitesi'ndeki uzay fizikçileri tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, yıldırımın Venüs'te daha önce inanıldığı kadar yaygın olmayabileceğine dair ikna edici kanıtlar sunuyor.

Dünyanın en yakın gezegen komşusu olan Venüs, yoğun, karbondioksit açısından zengin atmosferiyle karakterize edilir ve bu da kontrolden çıkmış bir sera etkisine neden olur. Sıcaklıkların 900 Fahrenheit dereceye ulaşması ve ezici atmosferik basınç nedeniyle gezegenin aşırı koşulları, herhangi bir uzay aracının yüzeyinde uzun süre hayatta kalmasını imkansız hale getirdi.

Araştırmacılar, Venüs'ü araştırmak için, başlangıçta güneşin koronasını ve güneş rüzgarını incelemek için tasarlanan NASA'nın Parker Solar Probe'unu kullandılar. Şubat 2021'deki bir uçuş sırasında sonda, genellikle Dünya'daki yıldırımlarla ilişkilendirilen düzinelerce "ıslıkçı dalgası" enerji darbesi tespit etti.

Ancak ekibin analizi, bu ıslık çalan dalgaların yıldırımdan değil, Venüs'ü çevreleyen zayıf manyetik alanlardaki rahatsızlıklardan kaynaklanabileceğini öne sürüyor. Bu bulgu, 2021'de Venüs'e yıldırım düşmesinin oluşturduğu radyo dalgalarını tespit edemeyen önceki bir çalışmayla uyumludur.

Araştırmacılar, Venüs'ün ıslıkçı dalgalarında alışılmadık bir model fark ettiler; bu, bir şimşek fırtınasından beklenen dışa doğru yayılmanın aksine, bunların gezegene doğru aşağıya doğru hareket ettiğini gösteriyor. Ekip, bu dalgaların, Venüs'ü çevreleyen bükümlü manyetik alan çizgilerinin ayrılıp patlayıcı bir şekilde yeniden bağlandığı bir olgu olan manyetik yeniden bağlanmanın bir sonucu olabileceğinden şüpheleniyor.

Bu ıslık çalan dalgaların nedeni olarak yıldırımın kesin olarak dışlanması için daha fazla veriye ihtiyaç vardır. Araştırmacılar, Parker Güneş Probu'nun Kasım 2024'te gezegen yüzeyinin 250 milden daha az yüksekliğine ineceği Venüs'ün yanından son geçişi sırasında daha fazla bilgi toplamayı planlıyor.

Bu çalışma, Venüs'ün Dünya'dan yedi kat daha sık yıldırım düşmesine maruz kaldığı yönündeki uzun süredir devam eden varsayıma meydan okuyor. Bu esrarengiz gezegen hakkındaki anlayışımız gelişmeye devam ettikçe, bilim insanları bu olağanüstü ortamın gizemlerini çözmeye ve güneş sistemimizin karmaşıklıkları hakkında daha derin bir anlayış kazanmaya hevesliler.

kaynaklar:

- Colorado Boulder Üniversitesi

– Jeofizik Araştırma Mektupları

-NASA