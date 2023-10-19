Varda Space Industries, ABD Onayı Beklemedeyken Bir Sonraki Uzay Aracını Avustralya'ya İndirecek

Uzay içi üretim girişimi Varda Space Industries, ilk misyonunun Utah'a yeniden girişi için onay almak üzere ABD'li düzenleyicilerle birlikte çalışmaya devam ederken bir sonraki uzay aracını Avustralya'ya indireceğini duyurdu. Şirket yakın zamanda, uzay aracını Utah çölüne indirmek için yaptığı başvuruda, Bölüm 450 adı verilen yeni yeniden giriş çerçevesi kapsamındaki koordinasyon sorunları nedeniyle reddedildi. Varda CEO'su Delian Asparouhov, reddedilmenin güvenlik kaygılarından değil, birden fazla tarafla koordinasyon zorlukları nedeniyle olduğunu açıkladı. .

Avustralya'ya iniş planlarına rağmen Varda, uzay aracı Amerikan topraklarına yeniden girmese bile hâlâ FAA yeniden giriş lisansına ihtiyaç duyuyor. Asparouhov, menzil seçiminin farklı kullanılabilirlik, kaynaklar ve yeteneklere dayalı olduğunu açıkladı. Şirket, çevrimiçi olarak en az 3-4 ürün yelpazesine sahip olmayı planlıyor ve 2026 yılına kadar ayda bir kez yeniden giriş ritmine ulaşmayı hedefliyor.

Üç büyük uzay şirketinin Kongre önünde verdiği ifadede de vurgulandığı gibi, düzenleme yükü uzay endüstrisinde büyük bir endişe kaynağı olmuştur. Bu şirketler, artan lisanslama iş yükünün üstesinden gelmek için FAA'dan oybirliğiyle daha fazla kaynak talep etti ve Amerika'nın küresel aşamada rekabet gücünü korumak için düzenlemeleri kolaylaştırmanın önemini vurguladı.

Asparouhov, son dokuz yılda uzay faaliyetlerindeki katlanarak artan büyümeyi kabul ederek, FAA'nın Ticari Uzay Taşımacılığı Ofisinde personel ve duyarlılık ihtiyacını vurguladı. Düzenlemenin güvenlik veya düzenlemeden taviz vermemesi gerektiğini ancak gerekli teknik analiz ve koordinasyonu yürütecek yeterli personelin bulunmasını sağlaması gerektiğini vurguladı.

kaynaklar:

– TechCrunch: [bağlantı]

– FAA Ticari Uzay Taşımacılığı Ofisi