Şehir hayatı

Yeni Teknolojileri ve Yapay Zekanın Gücünü Ortaya Çıkarıyoruz

Bilim

Uzayda Üretim Startupı Varda Space Industries, Yeni Uzay Aracını Avustralya'ya İndirecek

ByMafo Brescia

Ekim 20, 2023
Uzayda Üretim Startupı Varda Space Industries, Yeni Uzay Aracını Avustralya'ya İndirecek

Uzayda üretim girişimi Varda Space Industries, bir sonraki uzay aracının Avustralya'ya ineceğini duyurdu. Bu, şirketin ilk misyonunun Utah'a yeniden girişi için onay almak amacıyla ABD'li düzenleyicilerle çalışmaya devam ettiği bir dönemde geldi. ABD Hava Kuvvetleri ve Federal Havacılık İdaresi, yakın zamanda Varda'nın uzay aracını Utah çölüne indirme başvurusunu, Bölüm 450 adı verilen yeniden giriş çerçevesi kapsamındaki koordinasyon sorunları nedeniyle reddetti.

Varda'nın kurucu ortağı Delian Asparouhov, kararın aracın güvenliği, tasarımı veya analizleriyle ilgili olmadığını, daha ziyade ilgili üç taraf arasındaki koordinasyonla ilgili olduğunu açıkladı. Ancak şirket, tüm düzenleyici gereklilikleri karşıladığından emin olmaya devam ediyor ve yeniden giriş için yeni bir dizi hedef tarih koordine etmek için çalışıyor.

Varda, Amerikalı düzenleyicilerle işbirliğini sürdürürken, 2024'te Koonibba Test Alanına inecek bir sonraki kapsülü için Avustralyalı şirket Southern Launch ile bir anlaşma imzaladı. Asparouhov, Avustralya'ya taşınmanın ABD'deki mevzuata uygunluk sorunlarından kaynaklanmadığını açıkladı. Durumlar yerine farklı aralıkların sunduğu kullanılabilirlik ve kaynaklar.

Gelecekte, Varda en az üç ila dört çevrimiçi poligona sahip olmayı planlıyor ve 2026 yılına kadar ayda bir kez yeniden giriş temposuna ulaşmayı hedefliyor. Şirket, Utah Test ve Eğitim Poligonu tarafından talep edildiği üzere diğer serilerle koordinasyon kurarak, performansını kanıtlıyor. Daha fazla esneklik için birden fazla seriyle ortaklık yapma taahhüdü.

Uzay endüstrisi şu anda düzenleyici zorluklarla karşı karşıya; üç büyük uzay şirketi FAA için ek kaynak talep etmek üzere Kongre önünde ifade veriyor. Bu şirketler aynı zamanda Amerika'nın rekabet gücünü artırmak için kolaylaştırılmış düzenleme ihtiyacını da vurguladılar.

Asparouhov da bu duyguları yineledi ve son dokuz yılda uzaya fırlatma faaliyetlerindeki hızlı artışın altını çizdi. Odak noktasının, büyük politika değişikliklerinin uygulanmasından ziyade, artan iş yükünün üstesinden gelmek için FAA'nın Ticari Uzay Taşımacılığı Ofisi'ndeki personel sayısının ve yanıt verebilirliğin arttırılması üzerinde olması gerektiğini öne sürdü.

Kaynaklar: TechCrunch

By Mafo Brescia

İlgili Mesaj

Bilim

ESA, Yol İnşaatında Ay Tozunu Eritmek İçin Lazer Kullanıyor

Ekim 23, 2023 Mafo Brescia
Bilim

İşletmenize Özel Haber İçeriği Çözümleri

Ekim 23, 2023 Gabriel Bota
Bilim

SpaceX, İkinci Test Uçuşuna Hazırlık Aşamasında Starship Üst Aşamasını Test Ediyor

Ekim 23, 2023 Robert Andrew

Kaçırdın

Bilim

ESA, Yol İnşaatında Ay Tozunu Eritmek İçin Lazer Kullanıyor

Ekim 23, 2023 Mafo Brescia 0 Yorumlar
Bilim

İşletmenize Özel Haber İçeriği Çözümleri

Ekim 23, 2023 Gabriel Bota 0 Yorumlar
Bilim

SpaceX, İkinci Test Uçuşuna Hazırlık Aşamasında Starship Üst Aşamasını Test Ediyor

Ekim 23, 2023 Robert Andrew 0 Yorumlar
Bilim

Güneş'in Yükselişteki Aktivitesi: Endişelenecek Güneş Fırtınaları ve Jeomanyetik Fırtınalar Yaklaşıyor

Ekim 23, 2023 Robert Andrew 0 Yorumlar