Uzayda Üretim Startupı Varda Space Industries, Yeni Uzay Aracını Avustralya'ya İndirecek

Uzayda üretim girişimi Varda Space Industries, bir sonraki uzay aracının Avustralya'ya ineceğini duyurdu. Bu, şirketin ilk misyonunun Utah'a yeniden girişi için onay almak amacıyla ABD'li düzenleyicilerle çalışmaya devam ettiği bir dönemde geldi. ABD Hava Kuvvetleri ve Federal Havacılık İdaresi, yakın zamanda Varda'nın uzay aracını Utah çölüne indirme başvurusunu, Bölüm 450 adı verilen yeniden giriş çerçevesi kapsamındaki koordinasyon sorunları nedeniyle reddetti.

Varda'nın kurucu ortağı Delian Asparouhov, kararın aracın güvenliği, tasarımı veya analizleriyle ilgili olmadığını, daha ziyade ilgili üç taraf arasındaki koordinasyonla ilgili olduğunu açıkladı. Ancak şirket, tüm düzenleyici gereklilikleri karşıladığından emin olmaya devam ediyor ve yeniden giriş için yeni bir dizi hedef tarih koordine etmek için çalışıyor.

Varda, Amerikalı düzenleyicilerle işbirliğini sürdürürken, 2024'te Koonibba Test Alanına inecek bir sonraki kapsülü için Avustralyalı şirket Southern Launch ile bir anlaşma imzaladı. Asparouhov, Avustralya'ya taşınmanın ABD'deki mevzuata uygunluk sorunlarından kaynaklanmadığını açıkladı. Durumlar yerine farklı aralıkların sunduğu kullanılabilirlik ve kaynaklar.

Gelecekte, Varda en az üç ila dört çevrimiçi poligona sahip olmayı planlıyor ve 2026 yılına kadar ayda bir kez yeniden giriş temposuna ulaşmayı hedefliyor. Şirket, Utah Test ve Eğitim Poligonu tarafından talep edildiği üzere diğer serilerle koordinasyon kurarak, performansını kanıtlıyor. Daha fazla esneklik için birden fazla seriyle ortaklık yapma taahhüdü.

Uzay endüstrisi şu anda düzenleyici zorluklarla karşı karşıya; üç büyük uzay şirketi FAA için ek kaynak talep etmek üzere Kongre önünde ifade veriyor. Bu şirketler aynı zamanda Amerika'nın rekabet gücünü artırmak için kolaylaştırılmış düzenleme ihtiyacını da vurguladılar.

Asparouhov da bu duyguları yineledi ve son dokuz yılda uzaya fırlatma faaliyetlerindeki hızlı artışın altını çizdi. Odak noktasının, büyük politika değişikliklerinin uygulanmasından ziyade, artan iş yükünün üstesinden gelmek için FAA'nın Ticari Uzay Taşımacılığı Ofisi'ndeki personel sayısının ve yanıt verebilirliğin arttırılması üzerinde olması gerektiğini öne sürdü.

Kaynaklar: TechCrunch