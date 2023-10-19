Varda Space Industries, Gelecekteki Uzay Görevleri için Avustralya'daki İniş Sahasını Güvenceye Aldı

Uzayda farmasötik araştırma ve üretime odaklanan Kaliforniya merkezli bir girişim olan Varda Space Industries, gelecekteki uzay aracı inişleri için Avustralya'daki özel bir menzil operatörü olan Southern Launch ile bir anlaşmaya vardı. Bu, ABD hükümetinin, Varda'nın yörüngede üretilen ilaçları taşıyan ilk deneysel misyonuna yeniden giriş izni vermeyi reddetmesinin ardından geldi. Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve ABD Hava Kuvvetleri, güvenlik endişeleri nedeniyle Varda'nın uzay aracının Utah'taki askeri test sahasına inmesine izin vermedi.

Varda, farmasötik araştırma deneylerini kolaylaştırmak ve mikro yerçekiminde ilaç üretmek için alçak Dünya yörüngesine düzenli görevler gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirket, risk sermayesi finansmanı sağladı ve gerekli teknolojileri geliştirmek için dört test misyonundan oluşan ilk partiyi başlatıyor. Bu görevler sırasında Varda, uzay aracının içinde bir HIV ilacı olan ritonavir kristallerini başarıyla büyüttü.

Gelecekteki görevleri kolaylaştırmak için Varda, birden fazla iniş alanı aramaya öncelik verdi. Southern Launch ile yapılan anlaşma, Varda'nın 2024 ortasında yapılması planlanan ikinci misyonunun Avustralya'daki uzak Koonibba Test Alanına yeniden girip inmesine olanak tanıyor. Ancak Varda, ABD'ye düzenli olarak yeniden girmeyi planladığının altını çiziyor.

Varda'nın başkanı ve kurucu ortağı Delian Asparouhov, fırlatma şirketlerinin farklı fırlatma rampaları ve uzay limanlarını kullanma şekline benzer şekilde, yeniden giriş seçeneklerine sahip olmanın önemini vurguluyor. Güney Avustralya'da bulunan Koonibba Test Alanı, ticari alana yeniden giriş için özel bir aralık sağlar. Test menzilini işleten Southern Launch, son yıllarda birçok yörünge altı roket fırlatmasına ev sahipliği yaptı.

Avustralya'da gelecekteki uzay görevlerini ve yeniden giriş operasyonlarını yürütmek için Varda'nın FAA'dan ticari bir yeniden giriş lisansı alması gerekecek. Asparouhov, Koonibba Test Alanına yeniden giriş için FAA ve Avustralya düzenleyicilerinden onay almanın, Utah askeri test aralığına yönelik önceki başvuruya kıyasla daha kolay olacağını öngörüyor.

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