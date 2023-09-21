Yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosu, “Don't Look Up” filminde bir asteroitin Dünya'daki tüm yaşamı yok etme tehdidini popüler hale getirmiş olabilir, ancak gerçekte, yaşamı tehdit etme potansiyeline sahip bir asteroit şu anda gezegenimize doğru hızla yaklaşıyor. 2009 yılında keşfedilen Bennu Asteroidi, temas etmesi durumunda Dünya'ya ciddi zarar verme potansiyeline sahip.

Yerel halkın asteroitin kendi yaşamları boyunca yaratacağı etki konusunda endişelenmesine gerek olmasa da gelecek nesillerin endişelenmesi gerekebilir. Bennu Asteroitinin bir sonraki potansiyel çarpma tarihi 24 Eylül 2182. Ancak Dünya'ya çarpma ihtimali oldukça zayıf. Ancak bu, NASA'nın 2020'de örnek toplamak üzere Bennu'ya bir görev başlatmasını engellemedi. OSIRIS-REx uzay aracı, gezegenlerarası bulgularla 24 Eylül Pazar günü Dünya'ya dönecek.

Bennu, bilim adamları için özellikle heyecan verici bir hedef çünkü 4.6 milyar yıl önce güneş sisteminin oluşumundan bu yana çoğunlukla değişmeden kaldı. Genellikle Dünya'yı ıskalıyor ancak yörüngesi her altı yılda bir bizimkiyle örtüşüyor.

Ancak yıkıcı etki potansiyeline rağmen Bennu Asteroidi "gezegen katili" kriterlerini karşılamıyor. NASA'ya göre boyutu 1 ila 2 km'den büyük olan her türlü uzay kayasının küresel etkileri olduğu kabul ediliyor. Bennu bu boyut gereksinimini karşılayamıyor. 130 metreyi aşan uzunluğu ve Dünya yörüngesine yakınlığı nedeniyle “Potansiyel Olarak Tehlikeli Asteroit” olarak sınıflandırılmaktadır.

Bennu'nun Dünya üzerindeki etkisi, 157 olası Dünya çarpma noktası ve bunların ilgili olasılıkları da dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çarpma olasılığı en yüksek tarih 24 Eylül 2182 olsa da asteroitin Dünya'yı ıskalama ihtimali %99.963.

Eğer Bennu bir darbe yapacak olsaydı, çevredeki bölgeye büyük zarar verebilirdi. Açığa çıkan enerji, bugüne kadar test edilen en güçlü nükleer silah olan Çar Bombasının enerjisinin 20 katından fazla olacaktır.

Şimdilik, Bennu'nun yolu Dünya için acil bir tehdit oluşturmuyor ve onu gözlemlemekle ilgilenen kişilerin uygun büyüklükte bir teleskop gibi yeterli donanıma ihtiyacı olacak. Vancouver bölgesindeki hava koşulları hakkında bilgi sahibi olmak için mahalleye özel ayrıntılı tahminler içeren güvenilir bir tahmin platformu mevcuttur.

NASA'nın Bennu'ya devam eden misyonunun gelecekte bu potansiyel olarak tehlikeli asteroit hakkında daha fazla bilgi sağlayacağını belirtmek önemlidir.

Tanımlar:

– Bennu Asteroit: 2009 yılında keşfedilen ve Dünya için potansiyel bir tehdit oluşturan bir asteroit.

– HR MacMillan Uzay Merkezi: Vancouver, Kanada'da bir uzay merkezi.

– OSIRIS-REx uzay aracı: NASA tarafından Bennu asteroitinden örnekler toplamak için fırlatılan bir uzay aracı.

– Potansiyel Olarak Tehlikeli Asteroit: Potansiyel bir tehdit oluşturacak kadar büyük ve Dünya'ya yeterince yakın olan bir asteroit.

– Çar Bomba: Şimdiye kadar test edilen en güçlü nükleer silah.

kaynaklar:

– Kanada Uzay Ajansı: Bennu asteroidi hakkında bilgiler.

– VIA'nın hava durumu tahmin platformu Weatherhood: Vancouver bölgesi için ayrıntılı hava durumu tahminleri sağlar.

– NASA'nın görev sayfası: Bennu'ya yapılan OSIRIS-REx misyonundan elde edilen bulgulara ilişkin güncellemeler.

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