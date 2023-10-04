V0610 Başak: Düşük Kütleli Temaslı İkili Sistem

Güney ve Kuzeyin İkili Sistemleri (BSN) projesindeki gökbilimciler tarafından yürütülen yakın tarihli bir çalışma, uzak bir ikili yıldız olan V0610 Başak hakkında yeni bilgiler sağladı. Ön baskı sunucusu arXiv'de yayınlanan araştırma makalesi, V0610 Virgo'nun düşük kütleli temaslı bir ikili sistem olduğunu ortaya koyuyor.

W Ursae Majoris tipi (W UMa tipi) ikili dosyalar olarak da bilinen temas ikili dosyaları, birbirleriyle temas halinde olan iki cüce yıldızdan oluşan ikili yıldız sistemleridir. Kısa bir yörünge periyoduna sahiptirler ve sürekli ışık değişimleri sergilerler. Bu sistemler yıldızların evrimi hakkında değerli bilgiler sağlama potansiyeline sahiptir.

Dünya'dan yaklaşık 0610 ışıkyılı uzaklıkta bulunan V1,560 Başak, görünür büyüklüğü 13.3 kadir olan bir tutulma ikilisidir. Sistemin yaklaşık sekiz saatlik bir yörünge periyodu vardır.

BSN'den Ailar Alizadehsabegh liderliğindeki gökbilimcilerden oluşan ekip, fotometrik gözlemler kullanarak V0610 Başak burcunu analiz etti. Veriler, ikili sistemin benzer boyut ve kütleye sahip iki yıldızdan oluştuğunu ortaya çıkardı. G3 spektral tipi olarak sınıflandırılan daha sıcak yıldızın yarıçapı yaklaşık 0.735 güneş yarıçapına ve 0.4 güneş kütlesi kütlesine sahiptir. G8 spektral tipi olarak sınıflandırılan daha soğuk yıldızın yarıçapı yaklaşık 0.741 güneş yarıçapına ve 0.399 güneş kütlesi kütlesine sahiptir.

Çalışma, V0610 Başak burcunu 0.998 kütle oranına sahip düşük kütleli temaslı bir ikili sistem olarak sınıflandırdı. Sistemin doldurma faktörü 0.085 ve eğimi 70.65 derecedir. Daha sıcak ve daha soğuk yıldızın parlaklıklarının sırasıyla 0.55 ve 0.43 güneş parlaklığı olduğu bulundu.

Çalışma ayrıca V0610 Başak burcundaki yörünge periyodu değişim eğiliminin, düşük kütleli temaslı ikili sistemler için tipik olan bir düşüşte olduğunu da kaydetti. Bu ikili dosyalar genellikle, ev sahibi yıldızlarınkinden daha kısa bir yaşta, potansiyel olarak gezegen oluşumu için bir alan olabilecek bir disk oluşturur. Bu sistemin güneş dışı gezegenler için potansiyel bir doğum yeri olup olamayacağını belirlemek için V0610 Başak burcunun daha fazla gözlemlenmesi önerildi.

kaynaklar:

– Ailar Alizadehsabegh ve diğerleri, Düşük Kütle Temaslı İkili Sistem V0610 Vir'in İlk Işık Eğrisi Çalışması, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.14369

– Günlük: arXiv

Orijinal makale: V0610 Başak düşük kütleli bir temas ikilisidir, gözlem bulgusu (2023, 4 Ekim) 4 Ekim 2023'te [kaynak makale]'den alınmıştır.