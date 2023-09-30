Üretken Yapay Zeka P ve NP Sorununu Araştırıyor: GPT-4'ten İçgörüler

Bir araştırmacı ekibi, bilgisayar bilimlerinde uzun süredir devam eden P ve NP sorununu derinlemesine incelemek için OpenAI'nin GPT-4 geniş dil modelini kullandı. Yaklaşık elli yıldır üzerinde çalışılan P-NP problemi, hesaplama açısından zor problemleri verimli bir şekilde çözme olasılığını araştırmayı amaçlamaktadır. Bu sorunun kriptografi ve kuantum hesaplama gibi alanlar için önemli sonuçları vardır. Qingxiu Dong liderliğindeki araştırmacılar, GPT-4'ü programlamak için Sokratik Yöntemi kullandılar ve ona önceki bir makaledeki argümanları sunarak anlamlı yanıtlar sağladılar.

Özellikle GPT-4, P'nin NP'ye eşit olmadığını ileri sürerek bu çok eski soruna yeni bir bakış açısı sunuyor. Araştırmacılar, bu çalışmanın GPT-4 gibi büyük dil modellerinin yalnızca metin oluşturmaktan daha fazlasını yapabileceğini gösterdiğini vurguluyor; aynı zamanda bilimsel atılımlara yol açabilecek bilgiler de sağlayabilirler.

Bu araştırmanın önemini kavramak için P-NP problemini anlamak çok önemlidir. Sorun çözme ve doğrulamanın karmaşıklığı etrafında döner. “P” olarak sınıflandırılan problemler fizibil olarak çözülebilir ve kolaylıkla doğrulanabilir. Bunun tersine, “NP” kapsamına giren problemler kolaylıkla doğrulanabilir ancak çözüm için etkili yöntemlerden yoksundur. P ve NP problemi, NP problemlerinin P problemleri kadar verimli bir şekilde çözülüp çözülemeyeceğini sorgulayarak mevcut hesaplama limitleri anlayışımıza meydan okuyor.

Dong ve ekibi, GPT-4 ile Sokratik Yöntemi kullanarak P-NP probleminin matematiğini derinlemesine inceliyor. Bunun tersini varsayarak ve çelişkiler bularak P'nin NP'ye eşit olmadığını kanıtlamak için GPT-4'e rehberlik ederler. Çelişki yoluyla kanıt olarak adlandırılan bu yaklaşım, GPT-4'ü akıl yürütme sürecine yönlendirerek resmi bir matematik makalesini yeniden oluşturmalarına olanak tanır. Ancak bulgularının kesinliğini doğrulamak için daha fazla doğrulama yapılması gerekiyor.

Bu araştırma, GPT-4 gibi büyük dil modellerinin bilimsel araştırmaya ne kadar katkıda bulunabileceğini vurgulayarak, üretken yapay zekanın yeni bir uygulamasını ortaya koyuyor. Araştırmacılar, yapay zekanın büyük miktarda bilgiyi akıl yürütme ve işleme yeteneğinden yararlanarak karmaşık sorunları derinlemesine inceleyebilir ve yeni içgörüler kazanabilir. Üretken yapay zeka alanı gelişmeye devam ettikçe, diğer çözülmemiş bilgisayar bilimi sorunlarının üstesinden gelme konusunda umut vaat ediyor.

Kaynaklar: Tiernan Ray ve ClipDropStability.ai