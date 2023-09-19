Dünyanın Dönüşündeki Değişimleri Ölçmek İçin Jiroskop Kullanmak

Bir bilim insanı ekibi, jiroskop kullanarak Dünya'nın dönüşündeki değişiklikleri ölçmenin yeni bir yolunu geliştirdi. Almanya'nın Jeodezik Gözlemevi Wettzell'deki araştırmacılar, halka tipi jiroskop işlevi gören, "G" olarak bilinen 16 metre uzunluğunda bir lazer boşluğu oluşturdular. İçeride, zıt yönlerde hareket eden ikili lazer ışınları etkileşime girerek bir girişim deseni oluşturuyor. Araştırmacılar, Dünya döndükçe hız oranındaki dalgalanmaların girişim desenine yansıdığını buldu. Araştırmacılar, girişim desenini analiz ederek, Dünya üzerindeki belirli bir noktanın belirli bir zaman diliminde kat ettiği mesafeyi hesaplayabildiler.

Nature Photonics dergisinde yayınlanan çalışmalarında araştırmacılar, jiroskopun performansını dört aylık bir süre boyunca test ettiler ve belirli bir günün uzunluğunu yalnızca birkaç milisaniye içinde ölçebildiler. Bu hassasiyet düzeyi, Dünya'nın dönüşünü ölçmek için kullanılan önceki yöntemlerden çok daha yüksektir ve küresel ulaşım için daha doğru jeofizik modeller oluşturmak için kullanılabilir.

Ekibin bulguları Caterina Cimminelli ve Giuseppe Brunetti tarafından yine Nature Photonics'te yayınlanan News & Views makalesinde tartışıldı. Araştırmacılar, gün uzunluğunu ölçmeye yönelik bu yeni yöntemin, varyasyonlarıyla birleştiğinde, iklim bilimi ve navigasyon gibi alanlarda geniş kapsamlı uygulamalara sahip gelişmiş jeofizik modellere yol açabileceğini öne sürdü. Araştırmacılar, ayın çekimi, okyanus akıntıları ve atmosferik koşullar gibi Dünya'nın dönüşünü etkileyen çeşitli faktörleri hesaba katarak bu yaklaşımın bir günün uzunluğuna ilişkin daha kesin açıklamalar sağlayabileceğine inanıyor.

Genel olarak, bu yeni jiroskop temelli yaklaşım, Dünyanın dönüşüne ve bunun çeşitli jeofizik olaylar üzerindeki etkilerine ilişkin anlayışımızı ilerletme konusunda umut vaat ediyor.

kaynaklar:

– K. Ulrich Schreiber ve diğerleri, Halka lazer interferometre ile ölçülen Dünya'nın dönüş hızındaki değişiklikler, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01286-x

– Caterina Ciminelli ve diğerleri, Lazer jiroskopu Dünya'nın dönüşünü tam olarak takip ediyor, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01293-y