Uzaydan Sonra Yaşam: Yerçekimine Uyum Sağlamak ve Rekorlar Kırmak

Astronot Frank Rubio, uzayda bir yıldan fazla zaman geçirdikten sonra şimdi Dünya'daki hayata yeniden uyum sağlama sorunuyla karşı karşıya. Rubio yakın zamanda Uluslararası Uzay İstasyonundaki 371 günlük bir görevden döndü ve uzayda en uzun süre kalma konusunda önceki Amerika rekorunu geride bıraktı. Rubio, dönüşünün ardından NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde düzenlenen bir basın toplantısında, Dünya'nın yerçekimine uyum sağlamanın zorluğunu anlattı. Vücudu tam ağırlığını taşıyabilecek şekilde yeniden ayarlanırken tabanlarında ve sırtının alt kısmında ağrı hissettiğinden bahsetti.

Rubio'nun uzayda uzun süre kalması başlangıçta planlanmamıştı. Dönüş yolculuğu için tasarlanan Soyuz uzay aracındaki soğutma sıvısı sızıntısı nedeniyle Rus uzay ajansı Roscosmos, Rubio ve mürettebat arkadaşlarını almak için boş bir uzay aracı gönderdi. Sonuç olarak Rubio, başlangıçta başka bir mürettebat için planlanan göreve devam etmek zorunda kaldı. Beklenmedik koşullara rağmen Rubio, bir yıl boyunca kapalı yerde kalmanın zihinsel olarak zorlayıcı ama gerekli olduğunu kabul ederek olumlu bir zihniyete sahip oldu.

Rubio, görevi sırasında Amerika'nın uzayda en uzun süre kalma rekorunu kırmanın yanı sıra bir dönüm noktasına daha ulaşmayı hedefledi. Uzayda domates yetiştirmeye çalıştı ki bu önemli bir başarı olurdu. Ancak domatesi yanlış yere koydu ve yerini bulamadı, bu da onu yanlışlıkla tüketmiş olabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Astronotlar Dünya'ya döndüklerinde sıklıkla "uzay adaptasyon sendromu" olarak bilinen bir olguyla karşılaşırlar. Bu durum, yerçekimsel kayma nedeniyle denge ve koordinasyonun sürdürülmesinde zorluk içerir. Rubio, açık bir zihne sahip olmasına rağmen düz yürümeye çalışırken sağa veya sola doğru sürüklendiğini hissettiğinden bahsetti.

Rubio'nun yolculuğu, uzun süreli uzay görevleri sırasında astronotların karşılaştığı fiziksel ve psikolojik zorlukları vurguluyor. İnsanlar uzayın sınırlarını keşfetmeye devam ederken, mikro yerçekiminin etkilerini anlamak ve Dünya üzerindeki hayata yeniden uyum sağlamak hayati araştırma alanları olmaya devam edecek.

kaynaklar:

AFP (Agence France-Presse)