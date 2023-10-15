Uzayda Bir Yıl Sonra Yerçekimine Uyum Sağlamak

Astronot Frank Rubio, uzayda 371 gün geçirdikten sonra artık Dünya'nın yerçekimine yeniden uyum sağlamanın zorluklarıyla karşı karşıya. Dönüşünün ardından Rubio, vücudunun artan ağırlığa uyum sağlaması nedeniyle özellikle ayaklarında ve sırtının alt kısmında yaşadığı rahatsızlıktan bahsetti. Rubio, altı aylık rutin bir görevin parçasıydı, ancak Soyuz uzay aracındaki soğutma sıvısı sızıntısı nedeniyle o ve ekibi, planlanandan daha erken Dünya'ya dönmek zorunda kaldı.

Rubio, dışarıda olmayı sevdiği için bir yılı uzayda kapalı geçirme ihtimalinin kendisi için zorlayıcı olduğunu itiraf etti. Ancak görev için gereken zihinsel değişimi benimsedi ve uzaydaki yaşam koşullarına uyum sağlamaya odaklandı. Bu zihniyet, Mark Vande Hei'nin elinde bulunan, uzayda en uzun süre kalma rekorunu kırmasına olanak tanıdı.

Rubio, Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) bulunduğu süre boyunca domates yetiştirmeye de çalıştı. Velcro ile bir çantaya koymasına rağmen ne yazık ki izini kaybetmiş ve kurumuş veya çöp sanılmış olabileceğinden şüpheleniyor. Rubio, bazı insanların onun gizemli domatesi yediğine inanabileceğini esprili bir şekilde tahmin etti.

Uzayda uzun bir süre kaldıktan sonra Dünya'ya dönmek, kendine has zorlukları da beraberinde getiriyor. Rubio, düz yürümeye çalışırken başlangıçta vücudunun sağa veya sola sallandığını, bu da zihniyle bedeni arasındaki kopukluğu vurguladığını açıkladı. Bu alışma süresi, uzayda uzun bir süre geçirdikten sonra yer çekimine yeniden uyum sağlayan astronotlar için yaygındır.

Rubio'nun deneyimleri, uzun süreli uzay görevlerinden dönen astronotlar için gereken fiziksel ve psikolojik ayarlamalara ilişkin değerli bilgiler sağlıyor. İnsanlık uzay araştırmalarının sınırlarını keşfetmeye ve zorlamaya devam ettikçe, bu zorlukları anlamak gelecekteki mürettebatın refahı açısından hayati önem taşıyacak.

kaynaklar:

– Al Arabiya (kaynak makale)