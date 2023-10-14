NASA Astronot Frank Rubio, Bir Yıl Süren Uzay Görevinden Sonra Dünya'daki Yaşamına Uyum Sağlıyor

NASA astronotu Frank Rubio, uzayda bir yıldan fazla kaldıktan sonra yakın zamanda Dünya'ya döndü. NASA'nın Houston, Teksas'taki Johnson Uzay Merkezi'nde düzenlenen bir basın toplantısında Rubio, Dünya'nın yerçekimine yeniden uyum sağlamanın zorluklarını tartıştı. İlk birkaç gün boyunca vücudunun kendi ağırlığını taşımaya alışması nedeniyle ayaklarında ve sırtının alt kısmında rahatsızlık hissettiğini belirtti.

Rubio'nun görevinin başlangıçta altı ay sürmesi planlanmıştı ancak Soyuz uzay aracındaki soğutma sıvısı sızıntısı nedeniyle o ve mürettebatı 371 gün sonra Dünya'ya dönmek zorunda kaldı. Soğutucu sızıntısı muhtemelen bir mikrometeoroidin neden olduğu Aralık ayında meydana geldi. Rus uzay ajansı Roscosmos, önlem olarak, yedek araç olarak görev yapmak üzere boş bir Soyuz uzay aracını Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderme kararı aldı. Bu, Rubio ve astronot arkadaşlarının orijinal uzay aracıyla Dünya'ya dönmelerine izin verdi, ancak başlangıçta ikinci gemi için tasarlanan mürettebata verilen görevi devralmaları gerekiyordu.

Rubio, dışarıda olmaktan hoşlandığı için uzay istasyonunda bir yıl geçirme ihtimalinin kendisi için zorlayıcı olduğunu itiraf etti. Ancak zihinsel olarak çevresine uyum sağlamayı başardı ve önümüzdeki 12 ay boyunca uzay istasyonunun evi olduğunu kabul etti. Beklenmedik koşullara rağmen Rubio'nun görevinin uzatılması, bir Amerikalı astronotun uzayda geçirdiği en uzun süre rekorunu kırmasına olanak sağladı. Mark Vande Hei'nin 2022'de üst üste 355 gün rekorunu geride bıraktı.

Dünya'ya dönüş, kendine has zorlukları da beraberinde getirdi. Rubio, düz yürümeye çalışırken sağa veya sola sürüklenme hissini anlattı, buna alışmak biraz zaman aldı. Zihninin açık olmasına rağmen vücudunun beklendiği gibi tepki vermediğini açıkladı.

Rubio, Uluslararası Uzay İstasyonunda bulunduğu süre boyunca domates yetiştirmek için bir deney başlattı. Velcro ile sabitlemeye çalışsa da yanlış yere koydu ve bir daha bulamadı. Rubio esprili bir şekilde bunun kurumuş ve çöp sanılmış olabileceğini veya bilmeden onu yediğini tahmin etti.

Genel olarak Rubio'nun misyonu, astronotların uzayda uzun süre kaldıktan sonra geri dönerken yapmaları gereken fiziksel ve zihinsel ayarlamaları vurguluyor. Deneyimleri bilimsel araştırmalara ve uzay araştırmalarındaki ilerlemelere katkıda bulunuyor.

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