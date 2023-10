Nötr Hidrojenin Reiyonizasyon Çağı Galaksilerinde Lyman-Alfa Fotonlarının Kaçışına Etkisi

By

Gökbilimciler, evrendeki hidrojenin yaklaşık 200 milyon yıl boyunca nötr atomlar olarak var olduktan sonra yeniden iyonlaşması anlamına gelen yeniden iyonlaşmanın süreci ve zamanlaması konusunda hala emin değiller. Yeniden iyonlaşma, elektronları hidrojen atomlarından çıkaracak enerjiye sahip olan Lyman-sürekliliği (LyC) fotonları tarafından yönlendirilir. Soru şu; bu LyC fotonları nereden geldi? Pek çok gökbilimci, ilk galaksilerin evrenin yeniden iyonlaşmasında rol oynadığına inanıyor.

Yeniden iyonlaşma döneminde, hidrojen atomları ilk uyarılmış durumdan temel duruma geçtiğinde açığa çıkan Lyman-Alfa (Lya) radyasyonu yayan galaksiler vardı. Ancak Lyα fotonlarının tümü bu galaksilerden kaçmayı başaramadı. Bir Lyα fotonu galaksinin kenarına saçılırsa kaçabilir ve tespit edilebilir. Hiçbir Lyα fotonunun kaçamaması, LyC fotonlarının da kaçamayacağını ve galaksinin yeniden iyonlaşmaya katkıda bulunmadığını gösterir.

Bu galaksilerdeki nötr hidrojenin (HI) varlığı, Lyα fotonlarının ve dolayısıyla LyC fotonlarının kaçışını engellemiş olabilir. Bunu araştırmak için, kırmızıya kaymalarını ölçmek için Lyα ve [CII] emisyonu (bir elektronun kaçması için doğru miktarda enerji emen karbon emisyonu) kullanılarak, yeniden iyonlaşmanın sonuna doğru gözlemlenen bir galaksi örneği üzerinde bir çalışma yürütüldü.

Her galaksideki Lyα ve [CII] emisyonunun kırmızıya kaymaları karşılaştırıldı. Araştırmacılar, Lyα hız kayması olarak bilinen iki emisyon türü arasındaki hız kaymasının, Yeniden İyonlaşma Çağı'ndaki galaksilerdeki HI gaz kütlesi ile pozitif olarak ilişkili olduğunu buldu. Bu, bu galaksilerdeki Lyα kaçışının yerel bölgelerden ziyade genel HI gaz içeriğinden etkilendiğini göstermektedir.

Bulgular, artan HI gazı bolluğunun Lyα fotonlarının kaçmasını zorlaştırdığını ve bunun da LyC iyonlaştırıcı fotonların kaçışını engellediğini gösteriyor. Bu, galaksilerin genel HI içeriğinin incelenmesinin, evrenin yeniden iyonlaşma sürecine dair içgörüler sağlayabileceğini göstermektedir.

James Webb Uzay Teleskobu (JWST) tarafından yapılacak gelecekteki gözlemlerin, evrenin tarihindeki bu önemli döneme ilişkin daha iyi bir anlayış sunarak, yeniden iyonlaşma döneminden kalan eski galaksiler hakkında daha yüksek kalitede veriler sağlaması bekleniyor.

Kaynaklar: Lauren Ecker, Cincinnati Üniversitesi