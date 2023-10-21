Yeni Yıldız İzleme Sensörleri Uydu Enkazının Tespitini Sağlıyor

Uyduların yerden görülemeyen tehlikeli yörünge kalıntılarını tespit etmesine yardımcı olmak için yıldız izleme sensörleri geliştiriliyor. Yıldız izleyiciler, uyduların doğru yönlendirilmesini sağlamak için yıldızların bilinen konumlarını kullanır. Belçikalı bir uzay aracı bileşen uzmanı olan Arcsec, 2025 yılına kadar uzayda gösterilmesi beklenen bir enkaz tespit edici yıldız izleyici geliştirmek için Portekizli uzay trafik yönetimi girişimi NeuraSpace ile ortaklık yapıyor. Arcsec'in sensörlerini NeuraSpace'in kamu kaynaklarından ve yer teleskopundan elde edilen mevcut verileriyle birleştirerek Portekizli girişim, ortaklıklar sayesinde çok daha küçük yörünge enkazlarını takip edebilecek. Bu arada, merkezi Jacksonville, Florida'da bulunan Redwire, enkazı tespit edebilen bir yıldız izleyici geliştirdi ve önümüzdeki altı ay içinde yörüngeye girmesi planlanıyor. Diğer üreticiler de enkaz tespiti için yıldız izleyicilerin geliştirilmesini araştırıyorlar.

Enkaz tespitinde yıldız izleyicilerin bir uygulaması, uzay aracına yakın işbirliği yapmayan nesnelerin görüntülenmesidir. Denver merkezli bir uydu üreticisi olan True Anomaly, bu amaca yönelik uzay aracı için Redwire SpectraTRAC yıldız izleyicilerini ve kameralarını kullanmayı planlıyor. Küçük uydu uzmanı AAC Clyde Space'in CEO'su Luis Gomes, yıldız izleyicilerin zaten göksel olmayan nesneleri tespit edebildiğini, ancak bu verilerin genellikle yerleşik bilgi işlem gücünden tasarruf etmek için göz ardı edildiğini açıklıyor.

Arcsec ayrıca enkazı tespit etmek için zaten yörüngede bulunan yıldız izleyicileri güçlendirmenin yollarını araştırıyor. Şirket şu ana kadar çoğunlukla alçak Dünya yörüngesindeki ticari küp uydulara 50 yıldız izleyici teslim etti. Yıldız izleyici müşterilerini de enkazı takip etmeye ikna etmek bazı ek maliyetler gerektirebilir ancak operatörlerin marka imajını iyileştirebilir. Arcsec ve NeuraSpace arasındaki ortaklık, müşterilerin uzay trafiği yönetimi platformundan daha iyi hizmet ve içgörü alması nedeniyle yıldız izleyici kullanıcılarının enkaz gözlemcileri haline gelmeleri için bir teşvik sağlıyor.

kaynaklar:

– https://spacenews.com/startups-arcsec-redwire-look-to-boost-debris-detection/

– https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214552420301026