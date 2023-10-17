Yeni Çalışma Bulutlardaki Mikroplastiklerin İklimi Etkileyebileceğini Buldu

Çevre Kimyası Mektupları'nda yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, Japonya'daki yüksek rakımlı zirvelerden toplanan bulut suyunda küçük mikroplastik parçacıkların varlığını ortaya çıkardı. Bulut suyu örneklerinde boyutları 7.1 ila 94.6 mikrometre arasında değişen mikroplastiklerin tespit edilmesi, bunların bulut oluşumunu etkileyebileceğini ve potansiyel olarak iklimi etkileyebileceğini düşündürüyor.

Boyutu 5 milimetreden küçük olan mikroplastiklerin dünya okyanuslarını, nehirlerini, topraklarını ve hatta yaban hayatının iç organlarını bile kirlettiği tespit edildi. Gittikçe artan sayıda araştırma, mikroplastiklerin atmosferde taşınabildiğini, rüzgar ve deniz spreyiyle havaya uçtuğunu ve ardından yağmurla yere geri döndüğünü gösterdi. Bu yeni çalışma, mikroplastiklerin bulutlarda da bulunabileceğini öne sürüyor.

Araştırmacılar ince telli cihazlar kullanarak bulut suyu örnekleri topladı ve bunları görüntüleme tekniklerini kullanarak analiz etti. Polietilen, polipropilen ve polietilen tereftalat dahil olmak üzere dokuz farklı plastik türünden mikroplastikler buldular. İncelenen bulut suyunun her bir litresi 6.7 ile 13.9 arasında mikroplastik içeriyordu, ancak toplama sırasındaki potansiyel parçacık kaybı nedeniyle gerçek sayılar daha yüksek olabilir.

Çalışma, mikroplastiklerin bulut yoğunlaşma çekirdekleri veya buz çekirdeği parçacıkları gibi davranarak bulut oluşumunu etkileyebileceğini öne sürüyor. Bulutlar güneş ışığını yansıtıp gezegeni soğutabileceğinden veya metan ve karbondioksit gibi sera gazlarının salınımına katkıda bulunarak Dünya'yı ısıtabileceğinden, bunun Dünya'nın iklimi üzerinde etkileri olabilir.

Ancak bazı uzmanlar mikroplastiklerin bulut oluşumu üzerindeki doğrudan etkisi konusunda şüpheler uyandırıyor. Bulutlardaki mikroplastiklerin varlığının, parçacıkların hava kütlesi ile taşındığı ve bulut oluşum sürecini doğrudan etkilemediği anlamına gelebileceğini öne sürüyorlar.

Plastik atık üretiminde öngörülen artış göz önüne alındığında, plastiklerin Dünya sistemleri, ekosistemler ve sağlık üzerindeki etkisinin belirlenmesi kritik önem taşıyor. 26'ler ve 1950 yılları arasında tahminen 2050 milyar metrik ton plastik atığın oluşması beklenirken, mikroplastiklerin bulut oluşumu ve iklim üzerindeki etkilerini tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

kaynaklar:

– Çevre Kimyası Mektupları

– Mongabay