Avustralya, Maymun Çiçeği Virüsü Tespiti için CRISPR Tabanlı Teşhis Aracı Geliştiriyor

Avustralya'daki araştırmacılar, maymun çiçeği virüsünün (MPXV) tespiti için çığır açan bir teşhis aracı olan MPXV-CRISPR'yi geliştirdiler. Avustralya'da türünün ilk örneği olan bu araç, virüsü olağanüstü bir hassasiyet ve hızla tespit etmek için CRISPR teknolojisini kullanıyor. Peter Doherty Enfeksiyon ve Bağışıklık Enstitüsü ile Walter ve Eliza Hall Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nün ortak çalışması olan araştırma, The Lancet Microbe'da yayınlandı.

CRISPR teknolojisi en çok genom düzenlemedeki yetenekleriyle bilinse de son zamanlarda teşhis amaçlı güçlü bir araç olarak ortaya çıktı. MPXV-CRISPR, yalnızca MPXV virüsünde bulunan spesifik genetik dizileri hedeflemek için tasarlanmıştır. Çalışmanın ilk yazarlarından biri olan Melbourne Üniversitesi'nden Dr. Soo Jen Low, CRISPR tabanlı teşhis araçlarının süper hassas dedektifler gibi davrandığını ve belirli patojenlerle ilişkili genetik materyali hızlı bir şekilde tanımladığını açıkladı.

MPXV-CRISPR aracı, 523 MPXV genomundan oluşan bir veritabanını temel alan "kılavuzları" tasarlayarak virüsü tanıyacak şekilde programlanmıştır. Klinik örnekte viral DNA bulunduğunda CRISPR sistemi hedefe yönlendiriliyor ve virüsün varlığını belirten bir sinyal yayıyor. Bu test yönteminin hassasiyeti ve kesinlik seviyeleri, altın standart PCR yöntemleriyle karşılaştırılabilir ancak çok daha kısa sürede sonuç verme avantajına sahiptir.

MPXV-CRISPR'ın çığır açan özelliklerinden biri de tanı koyma hızıdır. Geleneksel maymun çiçeği teşhisi genellikle merkezi laboratuvar ayarlarına dayanır ve bu da test sonuçlarının alınmasından önce birkaç günlük gecikmelere neden olabilir. Buna karşılık MPXV-CRISPR, virüsü yalnızca 45 dakikada tespit edebilir ve bu da yerinde hızlı tespite olanak tanır.

Araştırma ekibi şu anda MPXV-CRISPR'ı ülke çapındaki bakım noktalarında kullanılabilecek taşınabilir bir cihaza uyarlamak üzerinde çalışıyor. Bu, özellikle uzak bölgelerde veya sınırlı kaynaklara sahip yerlerde daha hızlı ve daha erişilebilir tanıya olanak sağlayacaktır. Ekip, maymun çiçeği hastalığının yönetiminde devrim yaratmayı, hasta sonuçlarını iyileştirmeyi ve gelecekteki salgınlara halk sağlığı tepkisini geliştirmeyi hedefliyor.

Araştırma işbirliği Peter Doherty Enstitüsü, Walter ve Eliza Hall Tıbbi Araştırma Enstitüsü, Melbourne Cinsel Sağlık Merkezi ve Monash Üniversitesi'ni içeriyordu.

kaynaklar:

– Lancet Mikrobu

– Peter Doherty Enfeksiyon ve Bağışıklık Enstitüsü

– Walter ve Eliza Hall Tıbbi Araştırma Enstitüsü