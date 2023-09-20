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MPXV-CRISPR ile Tanışın: Maymun Çiçeği Virüsü için Devrim Yaratan Bir Teşhis Aracı

ByMafo Brescia

Eylül 20, 2023
MPXV-CRISPR ile Tanışın: Maymun Çiçeği Virüsü için Devrim Yaratan Bir Teşhis Aracı

Peter Doherty Enfeksiyon ve Bağışıklık Enstitüsü ile Walter ve Eliza Hall Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nden bilim adamlarından oluşan bir ekip, MPXV-CRISPR adı verilen çığır açıcı bir teşhis aracı geliştirdi. The Lancet Microbe'da yayınlanan bu araç, klinik numunelerdeki maymun çiçeği virüsünü (MPXV) hızlı ve doğru bir şekilde tespit etmek için CRISPR teknolojisini kullanarak mevcut teşhis yöntemlerini geride bırakıyor. Özellikle MPXV'ye özgü genetik dizileri hedef alıyor ve bu da onu Avustralya'da türünün ilk CRISPR tabanlı teşhis yöntemi haline getiriyor.

Genom düzenleme yetenekleriyle bilinen CRISPR teknolojisi artık teşhis amaçlı da kullanılıyor. Doherty Enstitüsü'nde Araştırma Görevlisi ve çalışmanın ortak yazarı Dr. Soo Jen Low, CRISPR tabanlı teşhisleri, patojenlerin varlığına ilişkin spesifik ipuçlarını tanımlayan kesin dedektifler olarak tanımlıyor. MPXV-CRISPR durumunda, viral DNA'nın belirli bölümlerine bağlanan mühendislik kılavuzları aracılığıyla virüsü tanımak üzere "programlanmıştır".

Klinik örnekte viral DNA tespit edildiğinde CRISPR sistemi hedefe yönlendiriliyor ve virüsün varlığını belirten bir sinyal yayıyor. Bu teşhis yöntemi, altın standart PCR yöntemleriyle karşılaştırılabilir hassasiyet ve kesinliğe ulaşır, ancak çok daha kısa sürede.

MPXV-CRISPR'ın çığır açan özelliklerinden biri de teşhis koymadaki hızlılığıdır. Mevcut maymun çiçeği teşhisinin sonuç vermesi genellikle günler sürerken, MPXV-CRISPR virüsü yalnızca 45 dakikada tespit edebilir. Ekip şu anda bu teknolojiyi çeşitli sağlık bakım ortamlarında maymun çiçeği virüsünün yerinde tespiti için kullanılabilecek taşınabilir bir cihaza uyarlamak üzerinde çalışıyor.

Walter ve Eliza Hall Tıbbi Araştırma Enstitüsü Kıdemli Araştırma Görevlisi ve çalışmanın eş-kıdemli yazarı Dr. Shivani Pasricha, MPXV-CRISPR'nin halk sağlığı üzerindeki potansiyel etkisini vurguluyor. Testlere yönelik bu merkezi olmayan yaklaşım, özellikle sınırlı kaynaklara veya uzak konumlara sahip bölgelerde hızlı ve güvenilir teşhislere erişimi geliştirerek tedaviyi hızlandırabilir ve hasta sonuçlarını iyileştirebilir.

Araştırma kurumları arasındaki işbirliği; Doherty Enstitüsü, Walter ve Eliza Hall Tıbbi Araştırma Enstitüsü, Melbourne Cinsel Sağlık Merkezi ve Monash Üniversitesi'ni içeriyordu.

Kaynak:
– Soo Jen Low ve diğerleri, CRISPR-Cas12a aracılı bir test kullanılarak maymun çiçeği virüsünün hızlı tespiti: bir laboratuvar doğrulama ve değerlendirme çalışması, The Lancet Microbe (2023). DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9

By Mafo Brescia

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