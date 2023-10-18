Yumuşak Yüzeylerdeki Hücre Davranışının Sırlarını Çözmek: Mekanobiyolojide Bir Paradigma Değişimi

Turku Üniversitesi ve Turku Biyobilim Merkezi'nden bir araştırma ekibi, Misvik Biology Ltd ile işbirliği içinde, kanser hücrelerinin hem yumuşak hem de sert doku ortamlarında nasıl davrandığını incelemek için çığır açıcı bir yöntem geliştirdi. Geleneksel inanış, hücrelerin daha sert yüzeylerde daha fazla yayılma ve büyüme eğiliminde olduğu yönündeydi. Ancak bu çalışma bu varsayıma meydan okuyor ve kanser biyolojisi ve doku mühendisliği araştırmaları için yeni yollar açıyor.

Ekip, yumuşak ve sert yüzeylerdeki hücre davranışını ayrıntılı olarak karşılaştırmak için hesaplamalı modelleme ve geniş bir büyüme koşulları yelpazesi kullandı. Vücuttaki hücreleri çevreleyen proteinleri taklit eden ve doku ortamı hakkında bilgi sağlayan farklı protein karışımlarını bu yüzeylere mikrobasmak için otomatik bir makine kullandılar.

Çalışmanın bulguları, doğru protein kombinasyonunun yumuşak yüzeylerde hücre büyümesini destekleyebileceğini ve hayatta kalma konusunda önemli ipuçları sağlayabileceğini gösterdi. Bu, mevcut paradigmaya meydan okuyor ve hem kanser biyolojisi hem de doku mühendisliği alanındaki araştırmalar için yeni olanaklar sunuyor. Araştırma ekibi, hücre kültüründe daha çeşitli protein karışımları kullanarak vücut dışında daha fizyolojik bir ortam oluşturabileceklerine, hastalıklı ve sağlıklı durumların daha etkili bir şekilde modellenmesine olanak sağlayacağına inanıyor.

Bu araştırma aynı zamanda hücrelerin yumuşak substratlara nasıl etkili bir şekilde yapışabileceğine, çalışabileceğine ve sinyal verebileceğine de ışık tuttu. Mekanobiyoloji anlayışımızda temel bir değişime yol açtı. Bu içgörüler, kanserin ilerlemesine ilişkin anlayışımızı geliştirme ve doku mühendisliği için yeni stratejiler geliştirme potansiyeline sahiptir.

Genel olarak bu çalışma, yumuşak substratlar üzerindeki hücre davranışı hakkında önemli bilgileri ortaya çıkarmış, mevcut inançlara meydan okumuş ve kanser biyolojisi ve doku mühendisliğinde gelecekteki araştırmalar için yeni yollar açmıştır.

Kaynak:

– James RW Conway ve diğerleri, Tanımlanmış hücre dışı matris bileşimleri, sertliğe duyarsız hücre yayılmasını ve yapışma sinyalini destekler, Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri (2023).