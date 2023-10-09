Evrenin Genişleme Hızını Ölçmek İçin Yeni Bir Yöntem

Niels Bohr Enstitüsü'nden gökbilimciler, Evrenin genişleme oranının ölçülmesindeki anlaşmazlıkları gidermek için yeni bir yöntem öneriyorlar. Evrenin genişlemesi kozmolojide temel bir kavramdır ve Hubble sabiti olarak bilinen bu oranın doğru bir şekilde ölçülmesi, evreni anlamamız açısından çok önemlidir.

Şu anda genişleme oranını ölçmek için iki temel yöntem kullanılmaktadır, ancak bunlar biraz farklı sonuçlar sağlamaktadır. "Hubble Sorunu" olarak bilinen bu tutarsızlık, astrofizikçileri alternatif yaklaşımlar aramaya yöneltti.

Araştırmacılar, galaksilere olan mesafeleri ölçmek için nötron yıldızlarının birleşmesinden kaynaklanan kilonova patlamalarını kullanmayı öneriyorlar. Kilonovalar oldukça simetriktir ve basitlikleri gökbilimcilerin yaydıkları ışık miktarını tahmin etmelerine olanak sağlar. Araştırmacılar bu parlaklığı Dünya'ya ulaşan ışık miktarıyla karşılaştırarak kilonova içeren galaksilere olan mesafeyi hesaplayabilirler.

Bu yeni yöntem, geleneksel yöntemlere göre birçok avantaj sunmaktadır. Örneğin mesafeleri belirlemek için Cepheidler gibi diğer yıldızların kalibrasyonuna gerek yoktur. Araştırmacılar bu yöntemi 2017 yılında keşfedilen bir kilonovayı kullanarak test ettiler ve arka plan radyasyon yöntemine daha yakın bir Hubble sabiti elde ettiler.

Bu ön bulgular umut verici olsa da doğrulama için daha fazla vakaya ihtiyaç var. Ancak kilonova yöntemi Hubble sorununu başarılı bir şekilde çözerse, Evrenin genişlemesine ilişkin anlayışımızda bir atılım sağlayabilir.

kaynaklar:

– Niels Bohr Enstitüsü: [Kaynak URL'sini girin]

– Süpernova: Büyük bir yıldızın evriminin son aşamalarında meydana gelen yıldız patlaması.

– Kozmik arka plan radyasyonu: Büyük Patlamadan kaynaklanan ve tüm Evrene nüfuz eden artık radyasyon.