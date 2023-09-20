Bakteriyel Motorları Anlamak: Verimli Nanomakinelerin Etkileri

Nagoya Üniversitesi, Osaka Üniversitesi ve Nagahama Biyo-Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, bakterilerin hareketi ve nanomakinelerin geliştirilmesindeki potansiyel uygulamalarıyla ilgili önemli keşifler yaptı. Profesör Emeritus Michio Homma ve Profesör Seiji Kojima liderliğindeki ekip, FliG molekülünün flagellar katmandaki veya bakterilerin "motoru"ndaki rolünü belirledi.

Bakterilerdeki flagellar motorun bir rotoru ve bir statoru vardır. Stator motor görevi görürken rotor, statörün dönüşünün iletilmesine bağlı olarak döner. Bu mekanizma bakterilerin ileri veya geri hareket etmesini sağlar. Bir protein kompleksi olan C halkası bu hareketi kontrol eder. C halkası içindeki FliG molekülü bir kavrama görevi görerek ileri ve geri hareket arasındaki geçişi kolaylaştırır.

Araştırmacılar, FliG molekülünün, motorun kalıcı olarak saat yönünde dönmesine neden olan G215A mutantını araştırdı. Ekip, çalışmaları sayesinde FliG yapısındaki değişikliklerin ve etrafındaki su moleküllerinin etkileşiminin saat yönündeki hareketten sorumlu olduğunu keşfetti. Bu değişiklikler aynı zamanda saat yönünde döndüğünde FliG'nin normal formunda da meydana gelir. Yapısal farklılıklar, bakterilerin çevrelerine tepki olarak ileri ve geri hareket arasında geçiş yapmalarını sağlar.

FliG proteininin fiziksel özelliklerinin anlaşılması, motorlardaki dönme anahtarlamasının moleküler mekanizmasının anlaşılmasında büyük bir ilerlemedir. Bulgular, daha yüksek enerji dönüşüm verimliliğine sahip kompakt motorların geliştirilmesinin yolunu açıyor. Bu bilgi, dönüşleri üzerinde hassas kontrole sahip yapay nanomakinelerin tasarlanmasında uygulanabilir. Bu ilerlemeler tıp ve yapay yaşamın tasarımı gibi çeşitli alanlarda devrim yaratma potansiyeline sahiptir.

iScience'da yayınlanan çalışma, bakteriyel motorlar ve bunların daha verimli nanomakinelerin geliştirilmesine yönelik potansiyel etkileri hakkındaki anlayışımızda ileriye doğru atılan önemli bir adıma işaret ediyor. Gelecekteki teknolojik gelişmeler için heyecan verici olanaklar sunarak nanoteknoloji ve mühendislik araştırmaları için yeni yollar açıyor.

Kaynak:

Tatsuro Nishikino ve ark. FliGMC alanının hidrofobik ağındaki değişiklikler, flagellar motor iScience'ın (2023) rotasyonel anahtarlamasına neden olur. DOI: 10.1016/j.isci.2023.107320 [Nagoya Üniversitesi]