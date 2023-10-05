Neurona Therapeutics: Nörolojik Durumlarda Hücre Tedavisinde İlerleme

San Francisco'daki California Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, hücre terapisini kullanarak nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde yeni bir yaklaşım geliştirmede önemli ilerleme kaydetti. Üniversitedeki dört laboratuvar başkanı tarafından kurulan bir şirket olan Neurona Therapeutics, epilepsi, Alzheimer hastalığı ve nöropatik ağrı gibi durumlara katkıda bulunan aşırı uyarılmış devreleri tedavi etmek için insanların sinir sistemlerine inhibitör internöronlar nakletmeyi amaçlıyor.

Bu terapinin gelişimi zorluklardan uzak olmadı. Dört gruptaki araştırmacılar başlangıçta inhibitör internöronların üretimine ilişkin verilerin yorumlanmasında aynı fikirde olmakta zorlandılar. Doktora sonrası araştırmacının sunduğu verilerle ilgili sorular sorulduğunda toplantılar sırasında gerginlikler ortaya çıktı. Şirket, tüm çekişmelere rağmen risk sermayesi fonu olarak 165 milyon dolar toplamayı başardı ve yakın zamanda epilepsi üzerine klinik bir deney başlattı ve NRTX-1001 adı verilen inhibitör hücrelerini hastaların beyinlerine enjekte etti.

Denemeden elde edilen ilk sonuçlar umut verici; ilk iki katılımcı tedaviden sonra nöbetlerde yüzde 90'dan fazla azalma yaşadı. Bu sonuç şiddetli epilepsi için yeni bir tedavi seçeneği sağlama potansiyeline sahiptir. Ancak tedavide kullanılan hücrelerle ilgili endişeler devam ediyor.

Neurona, embriyonik gelişim sırasında ortaya çıkan ve kortekste inhibitör internöronlara yol açan bir nöron "fabrikası" olan medial ganglionik eminens (MGE) hücrelerini kullanır. Bu hücreler, korteks boyunca yaygın bir şekilde dağıldıkları ve yetişkin beyinlerine nakledildiklerinde göç etme yeteneklerini koruyabildikleri için onları terapötik araştırmalara uygun hale getiren benzersiz özelliklere sahiptir.

Araştırmacılar, fetal dokudan insan MGE hücrelerinin kullanılmasıyla ilişkili etik ve lojistik zorlukları önlemek amacıyla, MGE benzeri hücreler üretmek için insan pluripotent kök hücrelerini kullandılar. Amaç, bu hücreleri klinik öncesi çalışmalarda terapötik potansiyel gösteren somatostatin ve parvalbumin pozitif nöronlara dönüştürmekti. 2013 yılında geliştirilen protokol, progenitör hücrelerin fare beyinlerine enjekte edilmesine dayanıyordu ve bu da tümör oluşumuyla ilgili endişeleri artırıyordu. Ancak Neurona ekibi o zamandan beri yaklaşımlarını geliştirdi ve artık tedavilerinde kararlı hücreleri kullanıyor.

Neurona'nın son yayını, yaklaşımları ve NRTX-1001'in arkasındaki araştırmalar hakkında daha fazla bilgi sağlıyor ancak tedavide kullanılan hücrelerle ilgili sorular devam ediyor. İnsan denemelerine devam etmeden önce bu endişeleri gidermek çok önemlidir.

Tanımlar:

– İnhibitör ara nöronlar: Diğer nöronların ateşlenmesini engelleyerek nöronal aktiviteyi düzenleyen nöronlar.

– Nörolojik durumlar: Beyin, omurilik ve periferik sinirler de dahil olmak üzere sinir sistemini etkileyen bozukluklar.

– Hücre terapisi: Hasar görmüş veya hastalıklı hücreleri, dokuları veya organları onarmak, değiştirmek veya yenilemek için hücreleri kullanan tıbbi bir tedavi.

kaynaklar:

– Orijinal makale: Dergi adı – “Neurona'nın klinik araştırmalara uzanan uzun yolculuğu”; Yazar – Helen Santoro; Erişim tarihi – 26 Mayıs 2022.