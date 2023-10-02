Ultrason Teknolojisi “Forever Chemicals”ı Parçalamada Umut Veriyor

Ohio Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, "sonsuza kadar kimyasallar" veya PFAS'ın (polifloroalkil maddeler) güçlü bağlarını parçalayacak bir yöntem bulma konusunda önemli bir ilerleme kaydetti. Bu toksik kimyasallar genellikle tencere seti, kozmetik ürünleri ve gıda ambalajları gibi günlük eşyalarda bulunur ve insanlar için potansiyel sağlık riskleri oluşturur.

Profesör Linda Weavers liderliğindeki araştırma ekibi, ultrasonik frekansta ses dalgaları yaymak için ultrason teknolojisini kullandı. Bu ses dalgaları, "yanma odaları" olarak bilinen ve sıcaklığı 10,000 Kelvin'e ulaşan küçük kabarcıklar yarattı. Ultrasonik bozunma olarak adlandırılan bu süreç, PFAS moleküllerinin güçlü flor bağlarını etkili bir şekilde daha küçük bileşiklere ayırdı.

Önceki tedavi yöntemleri, PFAS'ın daha küçük bileşiklerini parçalamakta zorluk çekiyordu. Bununla birlikte, ultrason teknolojisini kullanan bu çığır açıcı tekniğin, üç saatlik bir süre boyunca gözlemlendiği gibi, daha küçük bileşiklerin parçalanmasında daha etkili olduğu kanıtlandı.

Araştırmacılar çabalarını, PFAS kirliliğinin yaygın olduğu, yangın söndürme köpüğüyle kirlenmiş yeraltı suyuna odakladılar. Sonuçlar, daha küçük bileşiklerin daha büyük olanlardan önemli ölçüde daha hızlı bozunduğunu gösterdi; bu da ultrason teknolojisinin PFAS kirliliğini ortadan kaldırmada daha etkili ve çevre dostu bir yaklaşım olarak potansiyelini gösteriyor.

Bu keşif umut verici olsa da Profesör Weavers, "sonsuza kadar kimyasalların" çevreden tamamen yok edilmesinin hala karmaşık bir görev olduğu konusunda uyarıyor. PFAS maddeleri yaygındır ve eliminasyonlarını zorlaştırır. Ancak kendisi, bu ultrason teknolojisinin, günlük evlerde kullanılabilecek küçük, yüksek enerjili su filtreleme cihazlarının geliştirilmesine yol açabileceğine inanıyor.

The Journal of Physical Chemistry A'da yayınlanan araştırma, PFAS'ın çevredeki kalıcılığıyla mücadele konusunda yeni bilgiler sağlıyor. "Sonsuza kadar kimyasalların" varlığını azaltmak ve insan sağlığını ve çevreyi korumak amacıyla bu teknolojiyi daha büyük ölçekte uygulamanın ekonomik açıdan uygun bir yolunu bulmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

kaynaklar:

– Ohio Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar

– Fiziksel Kimya Dergisi A