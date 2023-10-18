New York Üniversitesi Kozmoloji ve Parçacık Fiziği Merkezi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen yeni bir çalışma, yıldızların son derece güçlü manyetik alanlarla şekillendirilen ultra güçlü plazma çıkışları olan "göreli bıçaklar" tarafından ikiye bölünebileceğini öne sürüyor. Bu yıldızları bölen bıçaklar, gama ışını patlamaları (GRB'ler) olarak bilinen evrendeki en parlak patlamalardan bazılarını potansiyel olarak açıklayabilir.

GRB'ler gökyüzündeki olağanüstü derecede güçlü patlamalardır, ancak genellikle onları ayrıntılı olarak gözlemleyemeyeceğimiz kadar uzakta meydana gelirler. Bu patlamaların ya kara delikler ya da oldukça mıknatıslanmış nötron yıldızları olan magnetarlar tarafından üretildiği düşünülüyor. Ancak bazı GRB'lerin yavaş yavaş sönümlenmesini açıklamak gökbilimciler için zor olmuştur.

Bu yeni çalışmada yazarlar, bu kalıcı GRB'lerin büyük yıldızların ölümünden kaynaklanabileceğini öne sürüyorlar. Bir yıldız öldüğünde çekirdeği çöker ve hidrojen ve helyum katmanlarıyla çevrili bir nötron yıldızı oluşur. Hızlı sıkıştırma ve dönüş sayesinde bu nötron yıldızı son derece güçlü bir manyetik alan elde ederek onu bir magnetara dönüştürebilir.

Yeni doğmuş bir magnetarı çevreleyen kaotik ortam, yoğun radyasyon ve manyetik alanlar nedeniyle çevresinin çılgınca sarsılmasına neden olur. Önceki araştırmalar bunun sonucunda magnetarın dönme ekseni boyunca bir jet oluştuğunu öne sürüyor. Ancak bu çalışmadaki araştırmacılar, magnetarın manyetik alanlarının ekvator boyunca da radyasyon patlamaları üretebildiğini keşfettiler.

Dönen yıldızın merkezkaç kuvvetiyle şekillenen bu radyasyon patlamaları, yıldızın içinde neredeyse ışık hızında hareket eden bir bıçak oluşturur. Bu "göreceli bıçağın" taşıdığı enerji, bir süpernova patlamasınınkinden daha fazladır ve yıldızı dışarıya doğru giderken etkili bir şekilde ikiye bölebilir. Bıçak, momentumunu kaybetmeden önce önemli bir mesafe boyunca ilerlemeye devam ediyor ve bu da potansiyel olarak bazı GRB'lerin yavaş yavaş sönmesini açıklıyor.

Yolculuk sırasında bıçak aynı zamanda daha fazla malzeme biriktirerek yıkıcı gücünü artırır. Ek olarak bıçak, yıldızın kendi içinde kararsızlıklara neden olarak onun nihai ölümüne yol açar.

Bu çalışma, GRB'leri açıklayan göreceli kanatların akla yatkınlığını ortaya koymaya hizmet ederken, gelecekteki araştırmalar bu kanatların zaman içinde nasıl geliştiğini analiz etmeyi ve onlarla ilişkili yıldız ölümü sürecini anlamayı amaçlamaktadır. Bilim adamları, bu tür bir patlamanın temel işaretlerini belirleyerek, daha önce gözlemlenen GRB'lerin bu modele uygun olup olmadığını doğrulayabilirler.

Kaynaklar: New York Üniversitesi Kozmoloji ve Parçacık Fiziği Merkezi, arXiv.org