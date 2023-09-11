ULA'nın Atlas V Roketi Başarılı Uydu Konuşlandırmasıyla Hizmete Dönüyor

United Launch Alliance'ın Atlas V roketi, fırlatmalarda on aylık bir aradan sonra başarıyla hizmete geri döndü. Roket, Ulusal Keşif Ofisi (NRO) ve ABD Uzay Kuvvetleri için birden fazla uyduyu jeosenkron yörüngeye yerleştirme misyonuyla Pazar günü fırlatıldı. Bu lansman, Atlas V lansmanları arasında son 20 yılın en uzun döneminin sonu oldu.

Boeing ve Lockheed Martin'in ortak girişimi olan ULA, Atlas V roketinin fırlatılamamasının ana nedeni olarak müşteri gecikmeleriyle karşı karşıya kalıyor. Buna rağmen, roketlerin öncelikli olarak Amazon'un Kuiper geniş bant ağı için uyduları taşıdığı ve astronotları Boeing'in Starliner mürettebat kapsülüne fırlattığı 18 Atlas V uçuşu daha planlanıyor.

NRO için Pazar günü başlatılan ve "Sessiz Barker" olarak bilinen görev, Çin ve Rus uydu faaliyetlerine odaklanarak jeosenkron yörüngedeki diğer uzay araçlarının hareketlerini izleyecek. Bu misyon, uzay faaliyetlerinin izlenmesi ve gözetiminin önemini vurgulamaktadır.

Atlas V roketi, Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan uzaklaşmak için Rus yapımı RD-180 ana motorunu ve beş kayışlı katı yakıtlı güçlendiriciyi ateşledi. Roketin ilk aşaması iticileri serbest bıraktı ve daha sonra Centaur'un üst aşamasının yörüngeye doğru hızlanmaya devam etmesine izin vermek için ayrıldı. Centaur'un üst kademesinin RL10 motoru tarafından yapılan çoklu yanmalar, uyduları başarıyla jeosenkron yüksekliğe yakın bir yörüngeye yerleştirdi.

ULA, Atlas V roketinden yeni Vulcan roketine geçiş üzerinde çalışıyor. Atlas V programında şu anda başta Boeing'in Starliner mürettebat kapsül görevleri olmak üzere 18 fırlatma daha planlanıyor. Blue Origin'in BE-4 motorlarını kullanacak Vulcan roketinin önümüzdeki yıllarda ana roket olarak devralması bekleniyor.

Genel olarak Atlas V roketinin başarıyla hizmete geri dönmesi ULA için önemli bir kilometre taşıdır. Uyduları jeosenkron yörüngeye ulaştırma yeteneklerini ortaya koyuyor ve uzay endüstrisinde güvenilir ve sık fırlatmaların önemini vurguluyor.

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- Ars Technica: [Kaynak Adı]