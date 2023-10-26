United Launch Alliance, Noel Arifesinde İlk Vulcan Roketini Fırlatmaya Hazırlanıyor

Londra, 26 Ekim 2023 – Boeing ile Lockheed Martin arasındaki tanınmış bir ortak girişim olan United Launch Alliance (ULA), CNBC tarafından bildirildiği üzere, merakla beklenen Vulcan roketinin açılış uçuşunu Noel arifesinde başlatma planlarını resmen duyurdu. ULA CEO'su Tory Bruno, bu heyecan verici gelişmeyi CNBC Teknoloji Yürütme Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada ortaya koydu. Lansman aralığı 24 ile 26 Aralık arasında olacak şekilde ayarlandı.

ULA, Kasım ayı için öngörülen tamamlanma tarihi ile Vulcan roketinin üst aşamasının inşasını ve kalifikasyonunu özenle yönetiyor. Ancak beklenmedik bir gecikme olması durumunda ULA, görevin sorunsuz ve başarılı olmasını sağlamak için fırlatmayı Ocak ayına yeniden planlayacak. Vulcan lansmanı, bu yılın başlarında, tedarikçisi Blue Origin tarafından gerçekleştirilen testler sırasında motor patlaması da dahil olmak üzere birçok aksilikle karşılaştı.

Çığır açan Cert-1 görevi, Vulcan roketinin ilk girişimi olacak ve Astrobotic tarafından geliştirilen ticari bir Ay iniş aracının ve Celestis için bir faydalı yükün taşınmasını içerecek. Bu istisnai yük, uzayın sonsuz genişliğinde toprağa verilmek isteyen bireylerin aziz küllerini taşıyan bir anma töreni görevi görecek.

Vulcan'ın başarılı fırlatılmasının ardından ULA, 2024 için birden fazla fırlatma öngörüyor ve ardından fırlatma sıklığında 2025'in ikinci yarısına kadar iki haftalık bir programa hızlanacak. ULA yakın zamanda Amazon'un Kuiper uydularını fırlatmak için bir sözleşme imzaladı ve bunun sonucunda yaklaşık olarak dengeli bir birikim oluştu. Hükümet ve ticari projeler arasında 50-50.

Sıkça Sorulan Sorular

1. ULA nedir?

United Launch Alliance (ULA), uzay fırlatma hizmetlerinde uzmanlaşmış havacılık devleri Boeing ve Lockheed Martin arasındaki bir ortak girişimdir. ULA, uzaya en son teknolojiye sahip roketleri ve faydalı yükleri yerleştirmesiyle ünlüdür.

2. Vulkan roketi nedir?

Vulcan roketi, ULA tarafından geliştirilen yenilikçi bir uzay fırlatma aracıdır. Uydular ve insanlı uzay araçları da dahil olmak üzere çeşitli yükleri yörüngeye taşımak üzere tasarlanan yeni nesil roketleri temsil ediyor.

3. Cert-1 misyonu nedir?

Cert-1 misyonu, Vulcan roketinin kritik açılış uçuşunu ifade ediyor. Astrobotic tarafından oluşturulan ticari bir Ay iniş aracının yanı sıra, göksel bir dinlenme yeri isteyen bireylerin küllerini taşıyan Celestis için bir anma yükünü de taşıyacak.

4. Vulcan roketinin fırlatma penceresi nedir?

Vulcan roketinin fırlatma penceresi 24-26 Aralık arasında planlanıyor. Ancak öngörülemeyen koşulların oluşması durumunda, güvenli ve başarılı bir görev sağlamak için fırlatma Ocak ayına ertelenebilir.

5. ULA'nın gelecekteki lansman planları nelerdir?

Vulcan roketinin ilk çıkışının ardından ULA, 2024 yılında birden fazla fırlatma gerçekleştirmeyi planlıyor ve 2025'in ikinci yarısına kadar fırlatma sıklığını kademeli olarak iki haftada bire çıkaracak. Yakın zamanda yapılan Amazon Kuiper uydu fırlatma sözleşmesi, hükümet ve ticari projeler arasında dengeli bir birikim oluşmasına katkıda bulundu.