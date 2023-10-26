Astrobotic'in Lunar Lander'ı ULA'nın Vulcan Centaur Roketini Patlatacak

Pittsburgh merkezli havacılık şirketi Astrobotic, United Launch Alliance'ın (ULA) yeni Vulcan Centaur roketiyle taşınacak ilk aya iniş aracının fırlatılmasıyla tarih yazmaya hazırlanıyor. ULA CEO'su Tory Bruno, CNBC Teknoloji Yürütme Konseyi Zirvesi sırasında lansmanın 24 Aralık ile 26 Aralık tarihleri ​​arasında planlandığını duyurdu.

Astrobotic'in Peregrine robotik iniş aracı, yakılmış kalıntıları bir anıt olarak uzaya göndermek için fırlatma hizmetlerini kullanan Celestis'ten gelen bir yük ile birlikte rokette olacak. Lansman, Ticari Ay Yükü Hizmetleri girişimi aracılığıyla 79.5 yılında NASA tarafından Astrobotic'e verilen 2019 milyon dolarlık sözleşmenin bir parçası. Misyon, uzay ajansı adına ayın kuzey bölgelerine bilimsel yük taşımayı amaçlıyor.

Bruno'ya göre belirli fırlatma tarihi, yörünge mekaniğiyle ilgili bilimsel değerlendirmeler nedeniyle seçildi. Astrobotic'in görev gereksinimleri, dikkatle kontrol edilen aydınlatma koşullarını ve Derin Uzay Ağı ile sürekli radyo iletişimini gerektirir. Bu faktörler lansman penceresini her ay yalnızca birkaç günle sınırlandırıyor.

Bu dönüm noktasına giden yolculuk zorluklardan uzak olmadı. ULA'nın fırlatma sağlayıcısı olarak ilk duyurusu 2019'da yapıldı ve fırlatma tarihi 2021 olarak planlandı. Ancak Mart ayında NASA'nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nde yapılan testler sırasında üst aşamadaki patlama gibi Vulcan roketindeki teknik gecikmeler aksaklıklara neden oldu. . Blue Origin'in BE-4 motorlarını içeren roket motoru test olayları nedeniyle daha fazla gecikme meydana geldi. Bu aksaklıklara rağmen ULA, Vulcan üst aşamasının test ve kalifikasyonunu Kasım ayında tamamlayacağından emin.

Sertifikasyon-1 olarak bilinen bu ilk görev, Uzay Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu iki sertifika uçuşundan biridir. Fırlatma, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundaki Fırlatma Kompleksi 41'den gerçekleşecek. ULA'nın Vulcan'ın fırlatma temposunu artırmaya yönelik iddialı planları var ve 2025 ortasına kadar her iki haftada bir fırlatmayı hedefliyor. Şirket, fırlatma hizmetlerine yönelik talebin hem kamu hem de ticari müşterilerden gelmesini bekliyor; Amazon'un, Kuiper uydu internet mega takımyıldızının bir kısmını fırlatmak için yaptığı son sözleşme dikkate değer bir başarıdır.

SSS:

1. Astrobotic'in Ay'a iniş aracının ne zaman fırlatılması planlanıyor?

Astrobotic'in Ay'a iniş aracı 24 Aralık ile 26 Aralık arasında fırlatılacak.

2. Peregrine robotik iniş aracının amacı nedir?

İniş aracı, NASA adına ayın kuzey kısmına bilimsel yükler taşıyacak.

3. Lansman tarihi olarak neden Noel Arifesi seçildi?

Fırlatma tarihi, yörünge mekaniği ve Astrobotic'in görev gereklilikleri ile ilgili bilimsel faktörlere göre belirlendi.

4. ULA, Vulcan roketinin geliştirilmesinde ne gibi zorluklarla karşılaştı?

Üst aşamadaki patlama ve roket motoru testlerindeki başarısızlıklar gibi olayları da içeren teknik gecikmeler, geliştirme zaman çizelgesinde gecikmelere neden oldu.

5. İlk görev olan Sertifikasyon-1'in önemi nedir?

Sertifikasyon-1, Uzay Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu iki sertifika uçuşundan biridir.

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