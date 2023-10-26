Astrobotic'in Ay'a İniş Aracı ULA'nın Vulcan Centaur Roketiyle Fırlatılacak

Pittsburgh merkezli Astrobotic şirketi, United Launch Alliance'ın (ULA) gelişmiş Vulcan Centaur roketiyle ilk aya iniş aracının merakla beklenen fırlatılmasına hazırlanıyor. ULA CEO'su Tory Bruno, fırlatmanın 24 Aralık ile 26 Aralık tarihleri ​​arasında gerçekleşmesinin planlandığını doğruladı; bu, hem şirketler hem de bir bütün olarak uzay endüstrisi için önemli bir dönüm noktasıdır.

Yaklaşan fırlatma, Astrobotic'in Ay'ın kuzey bölgesine bilimsel yük taşıma misyonunun ayrılmaz bir parçası. Astrobotic tarafından geliştirilen Peregrine robotik iniş aracı, 120 kilogramlık yük taşıma kapasitesi taşıyacak ve NASA'nın Ticari Ay Yükü Hizmetleri girişimini destekleyecek. Bu girişim, özel şirketlerle ortaklık kurarak Ay keşiflerinin geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Çığır açan bir işbirliği kapsamında, Astrobotic'in Peregrine iniş aracı aynı zamanda, bir anma töreni olarak uzaya yakılmış kalıntıların küçük bölümlerini göndermeye adanmış bir şirket olan Celestis'in barındırılan bir yükünü de içerecek. Bu benzersiz ortaklık, misyona dokunaklı bir unsur katıyor ve uzayın, insan hafızasının son sınırı olarak giderek daha fazla tanınmasının altını çiziyor.

Lansman penceresi Noel arifesine denk gelirken, ULA CEO'su Tory Bruno zamanlamanın titiz bilimsel hesaplamalara dayandığını vurguluyor. Görev gereksinimleri, aydınlatma koşullarının dikkatli bir şekilde kontrol edilmesini ve Derin Uzay Ağı ile sürekli radyo iletişiminin gerekliliğini zorunlu kılmaktadır. Bu faktörler lansman penceresini her ay yalnızca birkaç günle sınırlandırıyor ve Noel Arifesi lansmanını daha da önemli hale getiriyor.

ULA, gelişmiş Vulcan Centaur roketinin geliştirilmesinde teknik aksaklıklarla karşılaştı. Ancak şirket, en yüksek güvenlik ve performans standartlarını sağlamaya kararlıdır. Yaklaşan fırlatma, Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri'nin katı gerekliliklerini karşılamak için gereken iki sertifikasyon uçuşundan biri olması nedeniyle ULA için çok önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.

Fırlatmanın Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundaki Fırlatma Kompleksi 41'de gerçekleşmesi planlanıyor. ULA'nın, Vulcan Centaur roketinin fırlatma temposunu 2025 ortasına kadar her iki haftada bir fırlatmaya çıkarma hedefiyle geleceğe yönelik iddialı planları var. ULA, sektördeki önemli oyuncularla sözleşmeler ve ortaklıklar sağlamaya devam ettiğinden, bu artan talebin hem kamu hem de ticari müşterilerden gelmesi bekleniyor.

Astrobotic'in ULA ile ortaklaşa yaptığı ilk Ay'a iniş fırlatışı, gelecekteki uzay araştırmalarının önünü açıyor ve fırlatma tarihi olarak Noel Arifesinin önemine dair benzersiz bir bakış açısı sunuyor. Özel şirketlerin bilimsel araştırmaları destekleme, sevdiklerine saygı gösterme ve insanlığın keşiflerinin sınırlarını Dünya'nın ötesine taşıma konusundaki olağanüstü yeteneklerini ortaya koyuyor.

FAQ

1. Astrobotic'in Ay'a inen ilk aracı nedir?

Astrobotic'in Ay'a inen ilk aracı Peregrine, Ay'ın kuzey bölgesine bilimsel yük taşımak üzere tasarlanmış robotik bir uzay aracıdır. Yaklaşık 120 metre yüksekliğinde, XNUMX metre genişliğinde ve XNUMX kilogramlık yük taşıma kapasitesine sahip.

2. Görevin amacı nedir?

Misyon, Ay'a bilimsel yükler sunarak NASA'nın Ticari Ay Yükü Hizmetleri girişimini desteklemeyi amaçlıyor. Ek olarak misyon, yakılmış kalıntıların küçük bölümlerini anma töreni olarak uzaya gönderen bir şirket olan Celestis ile benzersiz bir ortaklığa da sahip.

3. Lansman neden Noel Arifesinde planlanıyor?

Fırlatma penceresi, dikkatle kontrol edilen aydınlatma koşulları ve sürekli radyo iletişimini gerektiren görev gereksinimlerine göre belirlenir. Bu kısıtlamalar her ay birkaç kullanılabilir lansman günüyle sonuçlanır ve bunlardan biri Noel Arifesine denk gelir.

4. ULA hangi aksiliklerle karşılaştı?

ULA, Vulcan Centaur roketinin geliştirilmesinde, test sırasında üst kademede meydana gelen patlama ve roket motoru testi sırasında başka bir patlamayı içeren olaylar da dahil olmak üzere teknik gecikmelerle karşı karşıya kaldı. Ancak ULA, en yüksek güvenlik ve performans standartlarını sağlamaya kendini adamıştır.

5. Lansman nerede yapılıyor?

Fırlatma Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundaki Fırlatma Kompleksi 41'de gerçekleşecek.

Kaynaklar: NASA ([etki alanının URL'si]), CNBC Teknoloji Yürütme Konseyi Zirvesi ([etki alanının URL'si])