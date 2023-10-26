Alanı İlerletiyoruz: Robotik ve Protezde Olanakları Genişleten Yumuşak Sensörler

British Columbia Üniversitesi (UBC) ve Honda'dan araştırmacılar tarafından ortaklaşa geliştirilen yumuşak, esnek ve son derece hassas, çığır açan yumuşak sensör, robotik ve protez alanlarında devrim yaratmaya hazırlanıyor. Bu yenilikçi sensör, protez kolların veya robotik uzuvların yüzeyine uygulandığında dokunma hassasiyetini ve el becerisini artırarak makinelerin karmaşık görevleri kolaylıkla yerine getirmesine olanak tanır. Dahası, cilde benzer dokusu, insanlar ve robotlar arasında daha güvenli ve daha gerçekçi etkileşimleri teşvik ederek, artan güven ve işbirliği düzeylerini teşvik ediyor.

Dr. Mirza Saquib Sarwar'ın UBC'nin uygulamalı bilimler fakültesinde elektrik ve bilgisayar mühendisliği alanındaki öncü doktora çalışmasının bir parçası olarak tasarlanan yumuşak sensör, etkileyici bir dizi yeteneğe sahiptir. Sensör, çeşitli kuvvet türlerini algılayarak protez ve robotik kolların dokunsal uyaranlara olağanüstü hassasiyet ve ustalıkla tepki vermesini sağlar. Yumurta veya bardak su gibi hassas nesneler artık hasar veya kaza riski olmadan güvenle tutulabilir ve manevra yapılabilir.

Temel olarak sinemada gerçekçi cilt efektleri yaratmak için yaygın olarak kullanılan bir malzeme olan silikon kauçuktan oluşan sensör, insan cildinde mevcut olan bükülme ve kırışma özelliklerini taklit edecek şekilde titizlikle tasarlanmıştır. Dokunmatik ekranlarda bulunanlara benzer zayıf elektrik alanlarından yararlanan sensör, uzaktaki nesneleri tespit ederken aynı zamanda hem yüzeye hem de yüzeye doğru olan kuvvetleri tespit edebiliyor. Bu benzersiz kombinasyon, insan-robot etkileşimleri için son derece önemlidir ve robotların insanlara yakın mesafede güvenli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlar.

UBC ile Honda'nın Frontier Robotics araştırma enstitüsü arasındaki ortak çabalar, pratik ve ölçeklenebilir bir teknoloji ortaya çıkardı. Sensörün basit üretim süreci, kolay ölçeklenebilirlik sağlayarak geniş yüzey alanlarını kapsamayı ve büyük miktarlarda üretim yapmayı mümkün kılar. Araştırmanın önde gelen isimlerinden ve UBC'de elektrik ve bilgisayar mühendisliği profesörü olan Dr. John Madden, sensörlerin ve yapay zekanın robotları hızla daha yetenekli ve gerçekçi varlıklara dönüştürdüğünü doğruluyor. Ancak hâlâ büyüme için çok yer var.

Dr. Madden'ın işaret ettiği gibi insan derisi, mevcut teknolojinin izin verdiğinden çok daha fazla algılama kapasitesine sahiptir. Araştırma çabaları, sıcaklık tespiti ve hatta hasar değerlendirmesi de dahil olmak üzere, insan dokunuşunun karmaşıklıklarını taklit etmek için sensörleri daha da iyileştirerek bu boşluğu doldurmaya odaklanıyor. Dahası, yapay zekanın entegrasyonu, robotların ilgili duyusal bilgilere öncelik vermesine ve bunlara yanıt vermesine yardımcı olmada çok önemli bir rol oynayacak. Gelişmiş sensörlerin gelişimi ve yapay zekanın evrimi birlikte gerçekleşmeli ve robotların insanlarla sorunsuz bir şekilde bir arada var olduğu ve işbirliği yaptığı bir gelecek şekillendirilmelidir.

FAQ

UBC ve Honda araştırmacılarının geliştirdiği yumuşak sensörün amacı nedir?

Yumuşak sensör, robotik ve protez uygulamalarında dokunma hassasiyetini ve el becerisini geliştirmek için tasarlanmıştır. Makinelerin hassas görevleri yerine getirmesine ve insanlarla güvenli bir şekilde etkileşime girmesine olanak tanır.

Yumuşak sensör nasıl çalışır?

Sensör, nesneleri algılamak için dokunmatik ekranlara benzer şekilde zayıf elektrik alanlarından yararlanıyor ve aynı zamanda yüzeyine giren ve yüzey boyunca gelen kuvvetleri algılama yeteneğine de sahip. Bu kombinasyon hassas ve duyarlı etkileşimlere olanak tanır.

Sensörün yapımında hangi malzemeler kullanılıyor?

Sensör esas olarak esnekliği ve insan derisine benzerliği ile bilinen çok yönlü bir malzeme olan silikon kauçuktan oluşur.

Yumuşak sensör seri üretilebilir mi?

Evet, sensör kolaylıkla üretilebilir ve geniş yüzey alanlarını kapsayacak şekilde ölçeklendirilebilir. Bu, seri üretimi mümkün kılar ve çeşitli sektörlerde yaygın olarak benimsenmesine kapı açar.

Sensörler ve yapay zekadaki gelişmeler robotlara nasıl fayda sağlayabilir?

Sensörler ve yapay zekadaki daha fazla gelişme, robotların sıcaklık tespiti ve hasar değerlendirmesi de dahil olmak üzere insan dokunuşunun karmaşıklığını taklit etmesini sağlayacak. Bu ilerleme onların yeteneklerini artıracak ve onları çevrelerine ve insan etkileşimlerine daha duyarlı hale getirecek.