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NASA, ISS Soğutucu Sızıntısı Nedeniyle Uzay Yürüyüşlerini Erteledi

ByVicky Stavropoulou

Ekim 12, 2023
NASA, ISS Soğutucu Sızıntısı Nedeniyle Uzay Yürüyüşlerini Erteledi

NASA uçuş kontrolörleri, Uluslararası Uzay İstasyonunun (ISS) Rusya tarafında yakın zamanda meydana gelen radyatör soğutma sıvısı sızıntısıyla ilgili verileri incelerken iki uzay yürüyüşünü ertelemeye karar verdi. Başlangıçta 12 Ekim'de yapılması planlanan ilk uzay yürüyüşü ve 20 Ekim'de yapılması planlanan ikinci uzay yürüyüşü daha sonraki bir tarihte yeniden planlanacak.

Soğutma sıvısı sızıntısı, 9 Ekim'de Nauka çok amaçlı laboratuvar modülünün yedek radyatöründe meydana geldi. Ancak NASA, Nauka'daki ana radyatörün hala düzgün çalıştığından ve mürettebatı veya uzay istasyonu operasyonlarını etkilemeden modüle tam soğutma sağladığından emin oldu. Harici kamera görüntüleri yalnızca kalan soğutma sıvısı damlacıklarını gösterdi.

Yedek radyatör, 2010 yılında STS-132 uzay mekiği görevi sırasında Rassvet modülü üzerinde ISS'ye teslim edildi. Temmuz 2021'de piyasaya sürülen ve bileşenin bu yılın Nisan ayında kurulumu yapılan Nauka modülüyle birlikte kullanılması amaçlanmıştı.

Rus uzay ajansı Roscosmos, 25 Ekim'de Rusya'da gerçekleştirilecek bir sonraki planlı uzay yürüyüşü sırasında kozmonotların radyatörün fotoğraflarını çekmesini planlıyor. Amaç, sızıntının nedenini belirlemek ve cihazın gelecekte tamir edilip edilemeyeceğini belirlemek. .

Uzay yürüyüşlerini erteleme kararı, NASA ve Roscosmos'un soğutma sıvısı sızıntısını araştırıp astronotların güvenliğini ve uzay istasyonunun bütünlüğünü güvence altına alması için alınan bir tedbirdir. İnceleme süreci tamamlandıktan sonra uzay yürüyüşleri için yeni tarihler duyurulacak.

Kaynaklar: NASA, Roscosmos

By Vicky Stavropoulou

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