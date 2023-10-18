MIT Araştırmacıları Twistronics ve Quasicrystalleri Birleştirerek Süperiletkenlikte Yeni Keşiflere Kapı Açıyor

MIT'deki araştırmacılar, kuasikristalleri bükümtronik adı verilen bir teknikle birleştirerek, çalışmalarında heyecan verici bir atılım gerçekleştirdiler. Kuasikristaller, kristal ile amorf bir malzeme arasında bir yerde olağandışı desenler ve özellikler sergileyen eşsiz bir malzeme sınıfıdır. Nature dergisinde yayınlanan araştırma, yarı kristalleri incelemek ve potansiyel uygulamalarını keşfetmek için yeni ve esnek bir platform sunuyor.

Çalışma, atomik olarak ince malzeme katmanlarının üst üste istiflenmesini ve hareli bir süper kafes oluşturmak için bunları hafif bir açıyla bükmeyi içeren büküm teknolojisi alanına dayanıyor. Bu modelin elektronların davranışı üzerinde önemli bir etkisi vardır ve ilginç olayların ortaya çıkmasına neden olabilir. Twistronics, benzersiz özelliklere sahip yeni kuantum malzemeleri yaratmada şimdiden başarılı oldu.

Bu araştırmada ekip, üç grafen tabakasını üst üste istifledi ve bu tabakalardan ikisini farklı açılarda büktü. Bu, karmaşık ve düzensiz atom desenine sahip bir malzeme olan yarı kristalin yaratılmasıyla sonuçlandı. Kuasikristallerin üretiminin zorluğu nedeniyle incelenmesi ve anlaşılması zor olmuştur.

Araştırmacılar, bükümlü elektroniği ve yarı kristalleri birleştirerek süperiletkenliği ve diğer egzotik fenomenleri keşfetmek için yeni olanaklar yarattılar. Süperiletkenlik, elektronların sıfır dirençli bir malzemeden geçerek yüksek verimli elektronik cihazlara yol açabileceği bir olgudur. Süperiletkenliği anlamak ve kullanmak elektronikte uzun süredir devam eden bir hedef olmuştur.

Bu araştırma sadece yarı kristallere yeni bakış açıları sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda büküm elektroniğinin atomik olarak ince malzemeler oluşturmak ve incelemek için çok yönlü bir araç olarak potansiyelini de ortaya koyuyor. Bu malzemelerin benzersiz özellikleri ve davranışları gelecekteki teknolojik gelişmeler için önemli etkilere sahip olabilir.

kaynaklar:

– MIT araştırmacıları egzotik fenomenleri incelemek için bükümlü teknolojileri ve yarı kristalleri birleştiriyor – MIT Haberleri

– Doğa araştırma makalesi: “Söndürülmüş kafes bozukluğu ile stabilize edilen bükülmüş üç katmanlı grafendeki süper iletkenlik”

– Twistronics – MIT Sözlüğü

– Yarı kristaller – MIT Sözlüğü