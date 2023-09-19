Türk Gökbilimciler Gaia Verilerini Kullanarak NGC 2509 Açık Kümeyi İnceliyor

ESA'nın Gaia uydusundan elde edilen verileri kullanan İstanbul Üniversitesi'nden gökbilimciler, NGC 2509 açık kümesi üzerinde yapısal ve astrofiziksel parametreleri hakkında bilgi sağlayan bir çalışma yürüttüler. Açık kümeler, birbirlerine kütleçekimsel olarak gevşek bir şekilde bağlı olan ve aynı dev moleküler buluttan oluşan yıldız gruplarıdır. Puppis takımyıldızında bulunan NGC 2509, pek çok özelliği hala belirsiz olan, üzerinde yeterince çalışma yapılmamış bir orta yaşlı açık kümedir. Gökbilimciler, NGC 2509'u araştırmak için Gaia Veri Sürümü 3'teki astrometrik ve fotometrik verileri analiz etti. Küme üyelerini alan yıldızlarından ayırdılar ve NGC 2509'un daha kesin temel parametrelerini belirlediler.

Çalışma, NGC 2509'un sağa yükseliş ve eğimde sırasıyla -2.72 ve 0.8 mas/yıl ortalama öz hareketine sahip olduğunu buldu. Tahmini uzaklığı yaklaşık 8,200 ışık yılıdır ve yaşı büyük olasılıkla 1.5 milyar yıldır. Kümenin sınırlayıcı yarıçapı yaklaşık 16.7 ışık yılıdır ve kızıllaşma 0.1 kadirdir. NGC 2509'un metalikliği 0.0152 dex seviyesinde ölçülmüştür ve merkezi yıldız yoğunluğu yaklaşık 32.33 yıldız/arkmin²'dir.

Bilinen galaktik açık kümelerin listesini genişletmek ve bunları ayrıntılı olarak incelemek, galaksimizin oluşumu ve evrimi hakkındaki anlayışımızı geliştirmek için çok önemlidir. Bu çalışma NGC 2509'un bilgisine katkıda bulunuyor ve özellikleri hakkında değerli bilgiler sağlıyor. Açık kümelerle ilgili daha fazla araştırma ve çalışma, evrenimizin karmaşık doğası hakkında daha fazlasını ortaya çıkarmaya devam edecek.

kaynaklar:

– T. Yontan ve diğerleri, Açık Küme NGC 2509'un Astrofiziksel Parametreleri, arXiv (2023).

– Türk gökbilimciler, 2509 Eylül 2023 tarihinde [kaynak] sitesinden alınan açık küme NGC 19'u (19, 2023 Eylül) araştırıyor