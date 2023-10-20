Yeni Çalışma Dünya'nın Çekirdeğinin Sızıntı Olduğunu Öne Çıkarıyor

Nature dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir çalışmanın arkasındaki araştırmacılar, Dünya'nın çekirdeğinin sızdırıyor olabileceğine dair kanıtlar buldular. Çalışma, Kanada'nın Arktik Takımadaları'ndaki Baffin Adası'ndan gelen, en yüksek oranda helyum-3, helyum-4 ve karasal volkanik kayalarda keşfedilen başka bir nadir izotopu içeren antik lav akışlarına odaklandı.

Helyum-3'ün yüksek seviyeleri, lav akışlarının Dünya'nın çekirdeğinin derinliklerinden kaynaklandığını gösteriyor. Bu sızıntının nasıl oluştuğuna dair kesin mekanizma belirsizliğini korusa da, helyum-3 gibi eser miktardaki nadir elementlerin çekirdekten dışarı sızabileceği ve Dünya yüzeyine gidebileceği yönünde bir hipotez var.

Bu bulgu, Baffin Adası kayalarında helyum-3'ün mevcut olduğuna dair önceki bilgilere dayanıyor. Ancak araştırmacılar, önceki raporlarla karşılaştırıldığında seviyelerin ne kadar yüksek olduğunu belirlemek istediler ve bu da çekirdek sızıntısı olasılığını daha da destekledi.

Neyse ki bu sızıntı şu anda tehlikeli görünmüyor. Araştırmacılar, kayalarda tehdit oluşturacak kadar helyum-3 atomunun bulunmadığını, helyum-3'ün soy gaz olduğundan diğer elementlerle kimyasal etkileşime girmediğini belirledi. Ayrıca lav akıntılarının Baffin Adası'na ulaştığı alan son derece uzak olduğundan insanların maruz kalma riski de azalıyor.

Dünyanın çekirdeğinde potansiyel bir sızıntının keşfi, gezegenin iç işleyişine dair anlayışımız hakkında ilgi çekici soruları gündeme getiriyor. Bu fenomeni çevreleyen gizemi çözmek ve bunun Dünya'nın çekirdeğine etkilerini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulacak.

kaynaklar:

– Doğa (dergi)

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