Metan Dumanlarını Tespit Etmek ve İklim Değişikliğiyle Mücadele Etmek İçin Makine Öğrenimini Kullanmak

Hollanda uzay araştırma enstitüsü SRON'daki bilim adamları, makine öğrenimini kullanarak metan dumanlarını tespit etmek için bir yöntem geliştirdiler. Güçlü bir sera gazı olan metan, küresel ısınmaya önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Metan konsantrasyonlarının günlük küresel haritasını sağlayan TROPOMI cihazı bu araştırmada çok önemli bir rol oynuyor.

Metan, termal radyasyonu tutma konusunda güçlü bir yeteneğe sahip bir sera gazıdır ve bu da onu küresel ısınmaya önemli bir katkıda bulunur. Bir ton metan, atmosferden karbondioksitten daha hızlı yok olmasına rağmen, bir ton CO2'ye kıyasla yüzyıl boyunca otuz kat daha fazla ısı yayar.

Süper yayıcılar olarak bilinen önemli miktarda metan yayıcıların tespit edilmesi, iklim değişikliğiyle mücadelede bir önceliktir. Bu süper yayıcılar arasında önemli miktarda metan açığa çıkaran petrol ve gaz tesisleri, kömür madenleri ve çöplükler yer alıyor. Bu kaynakların onarılmasıyla önemli iklim kazanımları elde edilebilir.

Metan konsantrasyonlarının günlük küresel haritalarını sunan tek uzay aracı olan TROPOMI cihazı, bu süper yayıcıların tanımlanmasında çok önemlidir. SRON'daki bilim adamları, TROPOMI haritalarındaki metan dumanlarını otomatik olarak tespit eden bir makine öğrenme modeli geliştirdiler. Model, ölçülen konsantrasyonlara ve mevcut rüzgar hızlarına dayanarak emisyonların kapsamını hesaplıyor.

Başlangıçta, bilim adamları en büyük yayıcıları manuel olarak belirlediler, ancak aranacak milyonlarca TROPOMI pikseli varken bunun zor olduğu ortaya çıktı. Makine öğrenimi modeli artık günlük bir algılama listesi oluşturuyor ve bu listenin doğruluğu haftalık olarak manuel olarak kontrol ediliyor. Genellikle birkaç piksel boyutunda olan geri kalan metan bulutları çevrimiçi olarak yayınlanıyor. Daha fazla araştırma ve potansiyel çözümler için yayıcıların kesin yerini belirlemek amacıyla daha yüksek çözünürlüklü uydulara başvurulur.

Metan bulutlarının tespiti iklim değişikliğiyle mücadelede altın bir fırsat sunuyor. TROPOMI tarafından sağlanan küresel tablo, araştırmacıların süper yayıcıları daha etkili bir şekilde tanımlamasına ve ele almasına olanak tanıyor. Ekip, 2974'de %2021'i petrol ve gaz endüstrisinden, %45'i kentsel alanlardan ve %35'si kömür madenlerinden kaynaklanan 20 duman tespit etti. Bu insan yapımı emisyonların iklime Hollanda'nın tamamından daha fazla etkisi var. Bu sızıntıların çoğu kolayca giderilebiliyor ve bu da onları iklim eyleminin ana hedefleri haline getiriyor.

Genel olarak makine öğrenimi ve TROPOMI cihazı, metan bulutlarının tespit edilmesinde ve iklim değişikliğiyle mücadelede çok önemli bir rol oynuyor. Süper yayıcıların belirlenip ele alınmasıyla, metan emisyonlarında önemli azalmalar elde edilebilir, bu da daha az sera etkisine ve daha sağlıklı bir gezegene yol açar.

kaynaklar:

- SRON – 2021'de TROPOMI tarafından tespit edilen süper yayıcılardan kaynaklanan tüm metan dumanlarına genel bakış. (Resim)

– Kaynak makale: SRON'dan "Süper metan yayıcıları tespit etmek için TROPOMI ve makine öğreniminin kullanılması" (https://www.sron.nl/news/5831-using-tropomi-and-machine-learning-to-detect-methane-super) -yayıcılar)

– Birleşmiş Milletler Uluslararası Metan Emisyonları Gözlemevi (URL sağlanmadı)