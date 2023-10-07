Kanada'da Bulunan En İyi Korunmuş Triceratops Kafatası Royal Tyrrell Müzesi'nde Tanıtıldı

Alberta'daki Royal Tyrrell Müzesi şu anda Kanada'da bulunan en eksiksiz ve en iyi korunmuş triceratops kafatasını sergiliyor. Etkileyici kafatası, müzenin en son önemli keşifleri ve araştırmaları öne çıkaran yıllık “Odaktaki Fosiller” sergisinin bir parçası.

Dinozor sistematiği ve evrimi küratörü Caleb Brown, kafatasını "Kanada'daki en eksiksiz ve en iyi korunmuş triceratops kafatası" olarak tanımlıyor. Triceratops fosilleri Amerika Birleşik Devletleri'nde nispeten yaygın olmasına rağmen Kanada'da nadirdir, bu da bu bulguyu özellikle dikkate değer kılmaktadır.

Şiddetli su baskını sonrasında bölgeyi araştıran teknisyenler tarafından 2014 yılında keşfedilen yaklaşık iki metre uzunluğunda ve iki metre genişliğindeki kafatası, güneybatı Alberta eteklerinde bulunuyordu. Bu bölge tipik olarak dinozor fosilleriyle ilişkili değildir, bu da bu bulgunun önemini artırmaktadır. Kafatası, Calgary'nin yaklaşık iki saat güneyinde, Oldman Nehri'nin bir kolu olan Callum Creek bölgesinde bulundu.

Keşfin ardından kafatası, sergilenmeye hazır olmadan önce laboratuvarda yıllar süren hazırlıklardan geçti. Boyutu ve ağırlığı nedeniyle numune, kayadaki mevcut kırıklardan yararlanılarak dikkatli bir şekilde çıkarıldı. Kafatasını ortaya çıkarmak için müze personelinin 6,500 kilogramdan fazla sert kayayı titizlikle kaldırması yedi yıla yayılan 815 saatten fazla zaman aldı. Kafatasının kendisi neredeyse 500 kilo ağırlığında, bu da devasa boyutunu vurguluyor.

Araştırmacılar, triceratops'un tam olarak gelişmediğine inanıyor ve eğer daha uzun yaşasaydı daha da büyüyebileceğini öne sürüyor. Ayrıca bu dikkat çekici fosil üzerinde daha fazla bilimsel araştırma yapılacaktır.

“Odaktaki Fosiller” sergisinde, triceratops kafatasının yanı sıra dinozor ayak izleri, bir başka boynuzlu dinozor kafatası, bir timsah fosili ve bitki fosilleri de yer alıyor.

kaynaklar:

– Kraliyet Tyrrell Müzesi

– Colette Derworiz, Kanada Basını