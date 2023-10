Yeni Başlık: İrlanda Sanat ve El Sanatları Sandalyelerinin Gizemini Ortaya Çıkarıyoruz

By

1880 ile 1900 yılları arasında yaratılan nadir ve büyüleyici Sanat ve El Sanatları sandalyeleri koleksiyonu, önümüzdeki ay Sheppard's Gentleman's Library satışında müzayede salonunu süsleyecek. Güzel bir şekilde oyulmuş cevizden yapılmış ve lüks kadife döşemeli koltuklarla süslenmiş bu sandalyeler, İrlanda'nın seçkin bir mülkü olan Fota House'un şaşmaz işaretini taşıyor. Fiyatının 8,000 € ila 12,000 € arasında olduğu tahmin edilen (kaynak: Sheppard's), bu karmaşık sandalyeler İrlanda'nın zengin kültürel mirasına bir bakış sağlıyor.

Müzayede evinin sahibi Philip Sheppard'ın bu sandalyelerle yakın bir bağı var ve onların salt sanat objelerinin ötesindeki öneminin farkında. Bunları eski bir anlatıya giden kanallar olarak görüyor. Derin bir inanç duygusuyla şunu iddia ediyor: "Bize kim ve ne olduklarını söylüyorlar."

Daha yakından incelendiğinde, her sandalyenin gizli bir sırrı barındırdığı ortaya çıkıyor: tasarımında gizlenmiş gizemli, kıllı bir yüz. Katalog, oymalı arkalığın biri uyanık, diğeri uykuda olan iki melek yavrusunu nasıl tasvir ettiğini anlatarak bu bilmeceyi aydınlatıyor. Bu göksel varlıklar kanatlarını uzatarak kusursuz bir şekilde akantus yapraklarından oluşan gösterişli yapraklara dönüşüyorlar. Bu yemyeşil duvar halısının merkezinde, titizlikle oyulmuş üst dudak ve burnun altında, esrarengiz Yeşil Adam'ın çehresi yer alıyor. Mevsimsel yeniden doğuşun sembolü olan Yeşil Adam, dünya çapında ünlü bir mimari motif haline geldi. Bununla birlikte, böyle bir tasvir İrlanda mobilyalarında nadir görülen bir durumdur ve bu sandalyeleri daha da olağanüstü kılmaktadır.

SSS:

S: Bu Sanat ve El Sanatları sandalyelerinin tahmini değeri nedir?

C: Bu sandalyelerin tahmini değeri 8,000 € ile 12,000 € arasındadır (kaynak: Sheppard's).

Soru: Bu sandalyeler ne zaman açık artırmaya çıkacak?

C: Bu sandalyeler 7 ve 8 Kasım'da Sheppard's Gentleman's Library satışının bir parçası olacak.

Soru: Her sandalyedeki gizli yüzün önemi nedir?

C: Her sandalyedeki gizli yüz, mevsimsel yeniden doğuşu simgeleyen mimari bir motif olan Yeşil Adam'ı temsil ederek tasarımlarına ilgi çekici bir unsur katıyor.

S: Bu sandalyeler neden nadir görülüyor?

C: Bu sandalyeler, İrlanda'nın önemli bir mülkü olan Fota House ile olan ilişkileri ve İrlanda mobilyalarında Yeşil Adam motifinin azlığı nedeniyle nadir görülüyor.