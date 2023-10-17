TOI-1801 b: Genç Gezegen Sisteminde Ilıman Bir Mini Neptün

Genç bir M cüce yıldızının yörüngesinde dönen, büyüleyici bir ılıman mini-Neptün olan TOI-1801 b'nin keşfini duyuruyoruz. Başlangıçta Nisan 2020'de TESS gezegen adayı olarak tanımlanan TOI-1801 b'nin periyodu 21.3 gündür. Bununla birlikte, geçişin içindeki ve dışındaki fotometri ve hassas radyal hız ölçümleri de dahil olmak üzere daha sonraki yer bazlı gözlemler, gezegenin gerçek periyodunun 10.6 gün olduğunu ortaya çıkardı.

Bu takip gözlemleri sonucunda TOI-1801 b'nin 5.74 ± 1.46 M⊕ kütleye ve 2.08 ± 0.12 R⊕ yarıçapa sahip olduğunu belirledik. Bu ölçümlere dayanarak, TOI-1801 b'nin ağırlıklı olarak su ve kayadan oluştuğunu ve atmosferinde ihmal edilebilir miktarda (kütlece %2'ye kadar) hidrojen gazı bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Ayrıca sistemin 900 milyon yıl civarında olduğu tahmin edilen yaşı, TOI-1801 b'yi geçiş yapan genç ötegezegenlerin popülasyonu arasına yerleştiriyor. Bilinen diğer ötegezegenlerin yanında çizilen TOI-1801 b, benzersiz bir üye olarak öne çıkıyor.

Kütle-yarıçap ilişkisini gösteren diyagramda TOI-1801 b'nin belirsizlikleri, güven seviyelerine sahip renkli gölgeli bölgeler olarak gösterilmektedir. Farklı renkli çizgilerle temsil edilen kompozisyon modelleri, ötegezegenin potansiyel yapısına dair bilgiler sağlıyor. Spesifik olarak, orta ve sağ paneller sırasıyla gazsız ve gaz zarflı bileşim modellerini göstermektedir. Sağ paneldeki düz ve noktalı çizgiler, gaz zarfı için farklı sıcaklık senaryolarını gösterir.

Referans olarak diyagram aynı zamanda Dünya ve Neptün'ü de içermektedir. Ek olarak, aynı gezegen için yayınlanan ve farklı ölçümlere işaret eden çelişkili sonuçlar nedeniyle B22 ve M22'yi referans olarak dahil ettik.

Sonuç olarak TOI-1801 b, ötegezegenler hakkındaki bilgimize ilginç bir katkıyı temsil ediyor. Ilıman doğası, bileşimi ve genç yaşı, onu daha ileri araştırmalar için zorlayıcı bir hedef haline getiriyor. Bu tür ötegezegenlerle ilgili devam eden çalışmalar, güneş sistemimizin ötesindeki çeşitli ortamlardaki gezegen oluşumu ve evrimi konusundaki anlayışımıza katkıda bulunuyor.

Tanımlar:

– TESS: Geçiş Yapan Ötegezegen Araştırma Uydusu

– M cüce: Güneş'in kütlesinin 0.08 ila 0.6 katı arasında bir kütleye sahip, kırmızı cüce olarak da bilinen bir tür ana dizi yıldızı.

– Radyal hız (RV): Bir yıldızın bir gözlemciye doğru veya gözlemciden uzaklaşan hareketinin Doppler kayması efekti kullanılarak ölçülmesi.

– Kütle ve Yarıçap: Kütle, bir nesnedeki madde miktarını ifade ederken yarıçap, merkezden dış yüzeye olan mesafeyi ölçer.

– İzo-yoğunluk çizgileri: Kütle yarıçapı diyagramında farklı bileşim modellerinde eşit yoğunluktaki çizgileri temsil eden kesikli gri çizgiler.

– Spesifik entropi: Bir sistemin düzensizliğini veya rastgeleliğini ölçen termodinamik bir özellik.

– H2: Moleküler hidrojen gazı.

– CARMENES ve HIRES: Hassas radyal hız ölçümleri için kullanılan aletler.

kaynaklar:

– Barragán ve diğerleri. (2022)

– El Müftü ve ark. (2023)

– Zeng ve diğerleri. (2019)

– astro-ph.EP (arXiv tanımlayıcı)