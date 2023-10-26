Hareketleri Algılamanın Evrensel Modeli: Elektrikli Bıçak Balığından İçgörüler

Elektrikli bıçak balığı, bir köpeğin koklamasına veya bir insanın yeni bir ortamı keşfetmesine benzer şekilde suda karmaşık hareketler gerçekleştirir. Nature Machine Intelligence'da yayınlanan çığır açıcı bir çalışmada araştırmacılar, mikroplar da dahil olmak üzere çok çeşitli organizmaların, çevrelerini anlamlandırmak için bu evrensel hareket modelini sergilediğini ortaya çıkardı.

Yaygın inanışın aksine bu davranışlar sadece sinir sistemine sahip organizmalara özgü değildir. Johns Hopkins'te makine mühendisliği profesörü ve çalışmanın yazarı Noah Cowan, amipler kadar farklı organizmaların bile bir insanın duruş dengesini veya tüpte saklanan bir balığı yansıtan davranışlar sergilediğini vurguladı. Görünüşte ilgisiz olan bu organizmaların yakınlaşması, evrimin altında yatan çeşitli mekanizmalar aracılığıyla ortak bir çözüme ulaştığını göstermektedir.

Araştırma ekibi başlangıçta hayvan hareketi sırasındaki sinir sistemi aktivitesinin amacını ve bunun robotiğe uygulanıp uygulanamayacağını çözmek için yola çıktı. Aydınlatılmış bir tankta elektrikli bıçak balığını gözlemleyen araştırmacılar, balıkların karanlıkta daha sık ileri-geri hareketler yaptığını, iyi aydınlatılmış koşullarda ise ara sıra hızlı hareket patlamalarıyla hafifçe sallandıklarını fark ettiler.

Vahşi doğada bıçak balıkları, yırtıcı hayvanlardan kaçınmak için sığınacak şekilde evrimleşmiştir. Çevrelerini algılamak ve sığınacak yer bulmak için zayıf elektrik deşarjlarından yararlanırlar. Hızlı kıpırdama, özellikle karanlık sularda çevrelerini aktif olarak keşfetmelerini sağlar. İlginç bir şekilde, bıçak balıkları iyi aydınlatılmış koşullarda bile bu hızlı hareketleri daha az sıklıkla da olsa sergilemeye devam ediyor.

Johns Hopkins'te doktora sonrası araştırmacı ve çalışmanın ilk yazarı Debojyoti Biswas'a göre organizmalar için en uygun strateji, belirsizlik yüksek olduğunda keşif moduna geçmek ve belirsizlik azaldığında sömürücü moda geri dönmektir.

Ekip, bu temel algılama davranışlarını simüle eden bir model geliştirdi ve amipler, güveler, hamamböcekleri, benler, yarasalar, fareler ve insanlar dahil olmak üzere çeşitli diğer organizmalarda benzer kalıplar keşfetti. Önemli olan, ekibin karşılaştığı daha önce hiçbir çalışmanın keşfedilen kuralları ihlal etmemesiydi; bu da elektrik alanlarını algılayan amipler gibi tek hücreli organizmalar da dahil olmak üzere bu davranışların türler arasındaki evrenselliğini vurguluyordu.

Bu araştırmanın sonuçları hayvan davranışını anlamanın ötesine uzanıyor. Elde edilen bilgiler, bu duyusal bağımlı hareketleri birleştirerek otonom robotların, arama ve kurtarma dronlarının ve uzay gezicilerinin performansını potansiyel olarak artırabilir.

Gelecekteki çalışmalar, bu bulguların bitkiler de dahil olmak üzere diğer canlı varlıklar için de geçerli olup olmadığını araştıracak.

FAQ

Soru: Hangi organizmalar evrensel algılama hareketleri modelini sergiliyor?

C: Araştırma, mikroplar da dahil olmak üzere çok çeşitli organizmaların, algılama hareketlerinin evrensel modelini sergilediğini ortaya koyuyor. Bu organizmalar elektrikli bıçak balıklarını, amipleri, güveleri, hamamböceklerini, köstebekleri, yarasaları, fareleri ve hatta insanları içerir.

Soru: Bu algılama hareketlerinin amacı nedir?

C: Algılama hareketleri organizmaların çevreleri hakkında bilgi toplamasına ve çevrelerini anlamlandırmasına olanak tanır. Bu hareketler, belirsiz veya alışılmadık durumlarda yön bulmalarına ve bunlara yanıt vermelerine yardımcı olur.

S: Bu bulgular robotiğe nasıl uygulanabilir?

C: Algılama hareketlerinin evrensel modelini inceleyerek elde edilen bilgiler, otonom robotların, arama ve kurtarma dronlarının ve uzay gezicilerinin performansını artırmak için kullanılabilir. Robotlar bu davranışları taklit ederek algılarını ve farklı ortamlara uyum sağlama yeteneklerini geliştirebilirler.