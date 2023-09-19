Nöronların Evrimi: Placozoanlardan İçgörüler

Barselona'daki Genomik Düzenleme Merkezi'nden araştırmacılar, nöronların evrimiyle ilgili önemli bir keşifte bulundu. Çalışmalarını milimetre büyüklüğündeki deniz canlıları olan placozoanlar üzerinde yoğunlaştırdılar ve bu eski hayvanlardaki özelleşmiş salgı hücrelerinin daha karmaşık organizmalarda nöronlara yol açmış olabileceğini buldular.

Placozoanlar, Dünya'da ilk kez yaklaşık 800 milyon yıl önce ortaya çıkan basit canlılardır. Bu minik hayvanların hiçbir vücut parçası veya organı yoktur ve algler ve mikroplarla beslenerek hayatta kalırlar. Araştırmacılar, placozoanlardaki peptiderjik hücrelerin nörogenez sinyalleri gösterdiğini ve sinaptik öncesi nöronal yapılara benzer gen modüllerine sahip olduğunu keşfetti. Bu hücreler aynı zamanda nöronlarda bulunan nöropeptit güdümlü süreçlere benzer bir iletişim sistemi kullanır.

Çalışma, plakozoanlardaki farklı hücre tiplerinin haritalandırılmasını ve bunların özelliklerinin ve gen modüllerinin analiz edilmesini içeriyordu. Araştırma, plakozoan hücrelerin, nörogeneze benzeyen sinyaller yoluyla progenitör epitel hücrelerinden farklılaştığını ortaya çıkardı. Ayrıca bir nöronun sinaptik öncesi iskelesi için gerekli gen modüllerine de sahiptirler. Ancak nöronal mesajın alıcı ucuna ait bileşenlerden yoksundurlar ve elektrik sinyallerini iletemezler.

Plakozoanlardaki peptiderjik hücreler ile nöronlar arasındaki benzerlikler dikkat çekicidir. Bu hücrelerin ilkel nöron hücreleriyle pek çok ortak özelliği var; bu da onların nöronların gelişimine doğru evrimsel bir basamak olabileceğini düşündürüyor.

Bu keşif, nöronların evrimi hakkındaki önceki görüşlere meydan okuyor ve nöronların temellerinin 800 milyon yıl önce oluşmaya başladığını öne sürüyor. Evrimsel açıdan bakıldığında, ilk nöronlar plakozoanlarda bulunanlara benzer şekilde peptiterjik salgı hücreleri olarak başlamış olabilir. Zamanla bu hücreler yeni gen modülleri kazandı ve daha gelişmiş hayvanlarda gözlemlenen karmaşık sinir sistemlerine dönüştü.

Sinir sistemlerinin evrimsel hikayesi hakkında öğrenilecek daha çok şey olsa da, bu araştırma nöronların kökenlerine dair değerli bilgiler sağlıyor. Plakozo hücreleri ve nöronlar arasındaki moleküler benzerliklerin varlığı, nöron evriminin gidişatı ve farklı hayvan soylarının benzersiz özellikleri hakkında soruları gündeme getiriyor.

Kaynak: Genomik Düzenleme Merkezi