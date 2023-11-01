Yeni Keşifler, Puna de Atacama'nın Yüksekten Uçan Farelerinin Sırlarını Ortaya Çıkarıyor

Zorlu koşulları ve kaynak eksikliğiyle karakterize edilen, misafirperver olmayan uzak bir bölge olan Puna de Atacama'da beklenmedik bir olay, bilim adamlarını onlarca yıldır şaşırtıyor. Dondurucu sıcaklıklara, aralıksız rüzgarlara ve kıt suya rağmen, yüksek çöl platosundaki yüksek volkanlarda 6,000 metrenin üzerindeki rakımlarda dağcı farelerinin hayatta kaldığı keşfedildi.

Daha önce arkeologlar, Punta de Vacas yaprak kulaklı fareleri olarak bilinen bu farelerin, bu kutsal yerlere hac yolculuğuna çıkan eski İnka halkı tarafından kurbanlık adak olarak dağların tepelerine getirildiğini varsayıyordu. Ancak yeni araştırmalar bu uzun süredir inanılan inanca meydan okuyor.

Nebraska-Lincoln Üniversitesi'nden evrimci biyolog Jay Storz ve ekibi, bölgedeki 21 volkanik zirvede kapsamlı bir araştırma yürüttü ve dikkat çekici bulgulara ulaştı. 13 metreden daha yüksek zirvelerde 6,000 fare mumyası ortaya çıkardılar; bu olağanüstü yaratıkların zorluklara meydan okuduğuna ve bu tür zorlu ortamlarda varlıklarını sürdürdüklerine dair yadsınamaz kanıtlar sunuyorlar.

Dikkat çekici bir şekilde, Storz ve meslektaşı 6,700 metre yüksekliğindeki bir yanardağın tepesinde canlı bir yaprak kulaklı fare bile yakalamayı başardı ve bu kadar yüksek rakımlarda memeli yaşamı açısından daha önceki rekorları kırdı. Bu keşif bilim camiasını şok etti.

Araştırmacılar, genetik analizlerinin de kanıtladığı gibi, farelerin dağların tepelerine kendi istekleriyle ulaştıklarına inanıyorlar. Mumyalanmış fareler üzerinde yapılan çalışma sonucunda bilim insanları, bunların DNA'sının, alçak rakımlarda bulunan diğer yaprak kulaklı fare popülasyonlarına benzediğini belirledi. Bu bulgu, dağların zirvesindeki farelerin ayrı bir alt popülasyon değil, daha büyük bir popülasyonun parçası olduğunu gösteriyor.

Bu yüksek uçan farelerin hayatta kalması ve adaptasyonunu çevreleyen gizemler araştırmacıları büyüledi. Artık bu dirençli canlıların bu tür zorlu koşullarda hayatta kalmasını sağlayan mekanizmaları anlamaya odaklanıyorlar. Bilim adamları, yaprak kulaklı fareleri farklı yüksekliklerden toplayarak ve onları çeşitli yüksekliklere alıştırarak, onların olağanüstü dayanıklılığından sorumlu olan genetik adaptasyonları ortaya çıkarmayı umuyorlar.

Soruşturma devam ederken bir şey netleşiyor: Puna de Atacama'da çözülmeyi bekleyen sırlar var; bu sırlar, Dünya'daki yaşamın sınırları hakkındaki geleneksel inanışa meydan okuyor.

SSS:

S: Fareler Puna de Atacama'nın aşırı koşullarında nasıl hayatta kalıyor?

C: Bilim insanları hâlâ farelerin hayatta kalmasını sağlayan kesin mekanizmaları belirlemeye çalışıyor ancak genetik analiz, bunların daha düşük rakımlarda bulunan farelerle aynı popülasyonun parçası olduklarını gösteriyor.

Soru: Fareler eski uygarlıklar tarafından dağların tepelerine getirilmiş olabilir mi?

C: Başlangıçta durumun böyle olduğuna inanılsa da, yeni araştırmalar farelerin dağların tepelerine kendi başlarına ulaştığını gösteriyor.

Soru: Araştırmacılar bu fareler üzerinde yaptıkları çalışmalarla neyi keşfetmeyi umuyorlar?

C: Bilim insanları, farelerin bu kadar zorlu koşullarda nasıl geliştiklerini anlamak için farelerin genetik adaptasyonları üzerinde çalışıyor.

Soru: Bu farelerin keşfi neden önemli?

C: Sıcakkanlı memelilerin bu kadar yüksek rakımlarda, ekstrem koşullarda hayatta kalması, Dünya'daki yaşamın sınırlarını anlamamızı zorlaştırıyor.