Ahşap Bazlı Hidrojelden Yapılan Yeni Mini Robotik Kas Malzemesi

İsveç ve Almanya'daki araştırmacılar, ahşaptan elde edilen özel olarak geliştirilmiş bir hidrojel kullanarak benzersiz bir mini robotik kas malzemesi geliştirdiler. Bu yenilikçi malzeme, 1 volttan daha düşük elektronik darbelerin kontrolü altında şekil değiştirme, genişleme ve daralma yeteneğine sahiptir.

Ahşaptan elde edilen selüloz nanolifleri (CNF'ler) ile yapılan hidrojel malzeme, sadece robotikte değil, tıp ve biyokimyasal üretim gibi alanlarda da umut vaat ediyor. Bu araştırmanın sonuçları KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'ndeki bilim adamları tarafından Gelişmiş Malzemeler'de yayınlandı.

Basınçlı hava veya sıvıya dayanan geleneksel robotik kasların aksine, bu hidrojel malzeme, elektrokimyasal darbelerle yönlendirilen su hareketine maruz kaldığında şişer. Malzemenin temel bileşenleri arasında su, iletkenlik için karbon nanotüpler ve odun hamurundan elde edilen selüloz nano lifleri yer alıyor. Malzeme, karbon nanofiberlerle birleştirildiğinde plastik şerit görünümüne bürünüyor.

Malzemenin mukavemeti, nano elyafların ahşap tanesine benzer şekilde tek bir yönde hizalanmasına bağlanabilir. Bu tek eksenli şişme, yüksek basınç oluşturarak yalnızca 15 x 15 cm ölçülerindeki küçük bir parçanın 2 tonluk olağanüstü bir arabayı kaldırmasına olanak tanır.

Malzemenin genleşmesi, iletken karbon nanotüplerin hidrojel içerisine dahil edilmesiyle elektronik olarak kontrol edilebiliyor; bu da araştırmacıların elektrokimyasal ozmotik hidrojel aktüatörler adını verdikleri şeyi ortaya çıkarıyor.

SSS:

S: Mini robotik kas malzemesinin geleneksel robotik kaslardan farkı nedir?

C: Basınçlı hava veya sıvıya dayanan geleneksel robotik kasların aksine, hidrojel malzeme, elektrokimyasal darbelerle yönlendirilen su hareketine maruz kaldığında şişer.

S: Mini robotik kas malzemesi nasıl yapılıyor?

C: Malzeme, odun hamurundan elde edilen selüloz nano elyaflarının iletkenlik için karbon nanotüpler ve su ile birleştirilmesiyle yapılır.

S: Mini robotik kas malzemesinin hangi uygulamaları var?

C: Malzemenin robotik, tıp ve biyokimyasal üretim alanlarında potansiyel uygulamaları var.

S: Mini robotik kas malzemesinin gücü nedir?

C: Malzeme yüksek basınç üretebilir ve 2 x 15 cm ölçülerindeki küçük bir parçayla 15 tonluk bir arabayı kaldırabilir.