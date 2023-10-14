NASA'nın Psyche Uzay Aracı Metal Asteroide Yolculuğa Başlıyor

NASA'nın Psyche uzay aracı, esasen metalden yapılmış nadir bir asteroiti keşfetmek için altı yıllık bir yolculuğa çıktı. Asteroitlerin çoğu kaya veya buzdan oluşsa da Psyche, metalik bir dünyaya yapılacak ilk görev olacak. Bilim insanları, adını Yunan ruh tanrıçasından alan asteroitin, eski bir gezegenin çekirdeğinin kalıntıları olabileceğine inanıyor.

Uzay aracı SpaceX tarafından NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı ve asteroide 2029 yılında ulaşması bekleniyor. Psyche, bilinen metal açısından zengin dokuz asteroitin en büyüğüdür ve Mars ile Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağında yer almaktadır. Bilim adamları asteroitin demir, nikel ve diğer metallerle, potansiyel olarak eser miktarda altın, platin veya gümüşle dolu olduğunu tahmin ediyor.

Bu eşsiz asteroitin keşfi, Dünya da dahil olmak üzere gezegenlerin iç işleyişine dair değerli bilgiler sağlayabilir. Bilim insanları Psyche'yi inceleyerek kayalık gezegenlerin erişilemez çekirdeklerini ve güneş sisteminin oluşumunu daha iyi anlamayı umuyorlar.

Görev, güneş enerjisiyle çalışan elektrik itiş gücünü kullanacak ve uzay aracı, yerçekimini artırmak için 2026'da Mars'ın yanından uçacak. Psyche, 2029'da asteroitin yörüngesine girmeyi ve detaylı gözlemler yapmayı deneyecek. Uzay aracı, verileri iletmek için lazerleri kullanan, derin uzaydan bilgi aktarımında önemli bir artışa olanak tanıyan deneysel bir iletişim sistemi ile donatılacak.

NASA'nın Psyche misyonu, yazılım testi sorunları nedeniyle gecikmelerle karşılaştı ancak artık hedefine ulaşma yolunda ilerliyor. Asteroit misyonu, yakın zamanda asteroit örneklerini Dünya'ya gönderen başka bir NASA uzay aracıyla aynı zamana denk geliyor ve bu dünya dışı nesnelere dair anlayışımızı daha da geliştiriyor.

kaynaklar:

– NASA Psyche'ı Başlattı: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-psyche-spacecraft-moves-forward-one-step-closer-to-2022-launch

– Uzay Aracı Nadir Metal Asteroide Yolculuğa Başlıyor: https://apnews.com/article/space-teknoloji-phoenix-science-metal-a5babd10ae1539d3e5ed6e17f887f164