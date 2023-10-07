Araştırmacılar Hasarsız Protein Analizi İçin Yeni Teknik Geliştiriyor

Texas A&M Üniversitesi ve TEES'ten araştırmacılar, termostabil-Raman-etkileşim-profilleme (TRIP) adı verilen yeni bir tekniği tanıtarak protein analizinde bir atılım gerçekleştirdiler. Geleneksel olarak Raman spektroskopisi, optik ölçümler sırasında canlı proteinlerin verdiği hasar nedeniyle biyomedikal araştırmacılar için zorlu olmuştur. Ancak TRIP yaklaşımı, ilgili koşullarda protein-ligand etkileşimlerinin düşük konsantrasyonlu, düşük dozda taranmasına izin vererek etiketsiz, yüksek oranda tekrarlanabilir ölçümler sağlar.

Raman spektroskopisi, monokromatik ışığın bir numune üzerine parlamasını ve ortaya çıkan dağınık ışığın gözlemlenmesini içeren bir tekniktir. Bununla birlikte, ışığın ürettiği ısı, tarihsel olarak canlı proteinlerin yok olmasına neden olmuş ve bu da tutarsız sonuçlara yol açmıştır. Artık TRIP, yüzeyi veya alt tabakayı soğutarak protein hasarını önleyen bir çözüm sunuyor. Bu, araştırmacıların proteinlerin bütünlüğünden ödün vermeden gerekli bilgileri elde etmelerini sağlar.

Bu atılımın sonuçları önemlidir. Protein-ligand etkileşimleri, sinyal iletimi, bağışıklık tepkileri ve gen regülasyonu dahil olmak üzere çeşitli biyolojik süreçlerde önemli bir rol oynar. TRIP'in bu etkileşimleri gerçek zamanlı olarak tespit etme yeteneği, ilaç ve aşı testleri için zaman çizelgesini kısaltabilir ve potansiyel olarak daha hızlı ve uygun maliyetli geliştirmelere yol açabilir.

Ayrıca, TRIP tekniği daha küçük numune boyutları ve daha düşük protein konsantrasyonları gerektirir, bu da onu test için daha uygun maliyetli bir seçenek haline getirir. Protein analizindeki bu ilerleme, daha yüksek doğrulukla aynı gün sonuçları sağlayarak klinik testlerde devrim yaratma potansiyeline sahiptir.

Araştırma ekibi ayrıca TRIP yöntemi için ek uygulamaları da araştırıyor. Bu tekniği kullanarak proteinlerin kimyasal bileşimini tanımlamayı umuyorlar; bu, DNA analizi ve diğer biyolojik moleküller için anlamlara sahip olabilir.

Genel olarak TRIP tekniğinin geliştirilmesi, protein analizinde karşılaşılan zorluklara umut verici bir çözüm sunmaktadır. İlgili koşullarda hasarsız ölçümler sağlama yeteneğiyle TRIP, ilaç geliştirme, aşı testi ve klinik teşhis dahil olmak üzere çeşitli alanları dönüştürme potansiyeline sahiptir.

kaynaklar:

– Narangerel Altangerel, Benjamin W. Neuman, Philip R. Hemmer, Vladislav V. Yakovlev, Navid Rajil, Zhenhuan Yi, Alexei V. Sokolov ve Marlan O. Scully tarafından yazılan “Raman mikroskobu yoluyla etiketsiz ilaç etkileşimi taraması”

– Hava Kuvvetleri Bilimsel Araştırma Ofisi (AFOSR), Deniz Araştırmaları Ofisi, Robert A. Welch Vakfı, TEES, Ulusal Sağlık Enstitüleri ve Texas A&M Üniversitesi X Hibe Programı tarafından desteklenmektedir.